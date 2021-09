CSIF pide a Mañueco que dirija la negociación de la reforma

El presidente del sector autonómico de Sanidad de CSIF Castilla y León, Juan Carlos Gutiérrez-Rodilla, pidió hoy al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que dirija la negociación de la reforma del sistema sanitario con los sindicatos, porque si va a ser él quien lidere la sanidad “sobra” hablar con la consejera de Sanidad, Verónica Casado, y con el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea. “Dijo que iba a liderar la sanidad en Castilla y León. Nos parece muy bien si está capacitado para ello”, pero que “se quite del medio estorbos que lo único que hacen es poner trabas y palos en las ruedas”.

El responsable de CSIF consideró que si Casado tiene dignidad debería dimitir, después de que su partido no la apoyara en las Cortes – con la abstención en la votación sobre la PNL del PSOE-, y de que el presidente Mañueco vaya en contra de su plan de ordenación del sistema. “Me lo haría mirar por dignidad”. “No sé qué estoy pintando cuando además dice que él va a liderar la sanidad”, expuso.

En todo caso, Gutiérrez-Rodilla lamentó también que el presidente de la Junta sea incapaz de cesar a la consejera, no sabe si por que está “preparando una elecciones” y quiere “desgastar” a Cs. “Cuando el presidente de la Junta se toma una pastilla de valentía a veces para las cosas, y otras se deja llevar. No hay diálogo entre Junta y Consejería; creemos que no lo hay entre presidente y vicepresidente, y no lo hay con la consejera, que no sabemos si es por ella, o por Igea, porque todo aquí es bastante opaco”, añadió.

El representante de CSIF, que tiene previsto pedir una reunión con Fernández Mañueco para conocer las líneas maestras de su reforma, incidió que, en cualquier caso, es su responsabilidad tener buenas carreteras, una buena enseñanza y una buena sanidad, “y eso se está olvidando”. De ahí, la necesidad de trabajar “de una vez” para solventar todos los problemas que asolan al sistema, puesto que la “gestión de la sanidad en Castilla y León siempre ha sido bastante mala,”, y la atención se ha salvado gracias a que los profesionales se han volcado para que la población estuviera lo mejor atendida, antes, durante los momentos más duros de la pandemia, y ahora con las nuevas olas “siguen en la brecha”.

Mejorar condiciones laborales

A juicio de Gutiérrez-Rodilla hay que avanzar en un plan de mejora de las condiciones laborales de los profesionales, para incentivarlos y lograr que los que acaban se queden en la Comunidad, y que los que están fuera vengan. “Las bolsas están a cero, algo que no ha ocurrido nunca porque ha habido gran huida de profesionales, porque la Junta no ha sido capaz de mantenerlos, porque los contratos han sido mezquinos o para ir de un pueblo a otro. Les puedes engañar un año, pero no dos, y si les sale algo mejor, se van.

En este sentido se pronunció la portavoz de Sanidad de la formación, María José San Román, quien dijo que el modelo actual, está dando problemas asistenciales y de sostenibilidad por la “falta de actuación, dejadez y mala gestión” de la Junta durante 20 años. Así, recordó que las 1.760 jubilaciones previstas de médicos de Familia no son nuevas, ni se pueden utilizar para justificar “el desmantelamiento de la sanidad”. Además, advirtió de que el problema se va a repetir con el colectivo enfermero.

Para Román es necesario que las facultades de Medicina de Valladolid y Salamanca formen a más alumnos (ahora entran 360 cada año); que crezcan las plazas MIR, y que se ofrezcan contratos atractivos, porque los futuros profesionales de Medicina de Familia ven cómo “son castigadas” las personas en las que ellos se quieren convertir.

“Mañueco y Casado se comprometieron a reforzar la sanidad, lo que están haciendo es destrozarla y desmontarla con la excusa de la pandemia”. Como ejemplo puso la implantación de la atención telefónica, en detrimento de la presencial, o la extensión de la cita previa, cuando en los pueblos la mayoría es a demanda.