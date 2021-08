Las plataformas sanitarias celebrarán el 13N una asamblea

Las plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León celebrarán el 13 de noviembre una gran asamblea en la Cúpula del Milenio de Valladolid, ante la "negativa", denunciaron, de la Junta a convocar el Consejo Castellano-Leonés de Salud. En la cita, para la que aún se perfilan detalles, se esperan contar con todo el tejido asociativo sanitario de la Comunidad, así como con organizaciones políticas, como es el caso del PSOE, cuyo secretario general en la autonomía, Luis Tudanca, confirmó su respaldo.

Tudanca justificó este apoyo a que el sistema sanitario público de Castilla y León “está en peligro” y mostró su “preocupación” por su “deterioro, que se agudiza día tras día y mes tras mes a propuesta”, dijo, de la Consejería de Sanidad. El líder socialista recordó que fruto de este “descontento de los castellanos y leoneses nuevamente este verano se han incrementado las movilizaciones contra el cierre de la Atención Primaria”. “Decenas de municipios donde centenares de vecinos salen a protestar a las calles a denunciar esta situación”, comentó.

Puso como ejemplo que en el área básica de Cantalejo (Segovia) el 65 por ciento de los consultorios del medio rural llevan cerrados desde el inicio de la pandemia. Algunos, incluso, más de 560 días. “Es un modelo que combatimos para que no salgan adelante sus reformas de desmantelamiento. Lo hacemos también con propuestas que han contado, lamentablemente, siempre con la oposición de PP y Ciudadanos”, explicó.

No obstante, aseguró que la formación socialista no se rinde y seguirá “haciéndolo de forma participada”. De ahí su confirmación en la Asamblea sobre la sanidad de noviembre, en el que confió que pueda estar el conjunto de la sociedad para escuchar propuestas que conviertan al “sistema en público, digno y componente social y territorial que no puede nunca olvidarse”.

Recordó que en localidades como Guardo, en la Montaña Palentina, los padres incluso llevaban al pediatra a Palencia, una situación que “impide fijar población”. En contraposición, en esta localidad y en Aguilar de Campoo se abrirán próximamente dos nuevos centros privados. “Donde los servicios público abandonan a los ciudadanos, lo privado hace negocio. La excusa es la pandemia, pero llevan años intentando implantar planes como el de Aliste o Segovia”, afeó.

Igualmente, confió en que frente a estos “malos augurios” la Junta aproveche la oportunidad que ofrecen los fondos europeos de recuperación y los de Gobierno central. Así, trasladó que entre 2020 y 2021 han llegado dos fondos extraordinarios a la Comunidad, por parte del Ejecutivo, de 900 y 741 millones de euros solo para la sanidad. En total, 1.641 millones. “Junto a los fondos europeos es una oportunidad única para extender la sanidad pública, modernizarla y mejorar la situación de los profesionales. No podemos permitirnos perder esta ocasión en Castilla y León. Por eso creo que la jornada de noviembre será muy rica en ideas”, vaticinó.

Por último, rechazó que se achaque la falta de ocupación de determinadas plazas sanitarias a los propios profesionales. Tudanca explicó que la Junta puso en marcha dos soluciones para solventar el problema de las plazas de difícil cobertura. Por un lado, por decreto, “quitando sus derechos laborales, que no es la mejor manera de incentivar”; por otro, “aprobar un decreto que no han desarrollado”, cuando su competencia es poner en marcha incentivos profesionales “allí donde más difícil es poner el sistema al servicio del ciudadano”. “Otras comunidades sí lo han hecho. Y en la privada también encuentran profesionales porque les ofrecen mejor condiciones laborales”, se despachó.

Situación “vergonzosa”

Por su parte, Susana Simón, de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León (conformada por una veintena de organizaciones de todos los puntos de la Comunidad”, definió la situación actual de la sanidad autonómica como “vergonzosa” y lamentó algunas “justificaciones de la Consejería que no son válidas”. “Prueba de ella son la cantidad de movilizaciones en estos meses solo para abrir consultorios o que haya médicos que los atiendan”, citó, para añadir que el “rechazo y hartazgo de la gente cada vez es mayor”, mientras ven cómo grupos privados “tienen médicos para sus nuevos centros privados”.

De ahí que Simón tenga confianza en los resultados de la asamblea del 13 de noviembre, al que se invitará a todos los colectivos en defensa del sistema público. “Debe ser un punto de partida, porque no pararemos; y servirá para revertir los recortes que no queremos ni podemos tolerar”, insistió.

Todo ello está argumentado, continuó, por la negativa “sistemática” de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, a convocar el Consejo Castellano y Leonés de Salud, “como es su obligación”. “Queremos que esta asamblea se convierta en ese consejo, en el que participen todos los ámbitos asociativos, sindicatos, plataformas y todos los ayuntamientos que lo deseen de todos los colores políticos. Nos jugamos mucho. Se está demoliendo el sistema a pasos muy rápidos, principalmente la Atención Primaria en el medio rural. Es el primer paso, pero no el único”, concluyó.