Cambio de imagen

El Ávila Auténtica El Bulevar quiere volver a ser el que ha sido, no el que fue.Volver a ser el equipo que se reivindicó ante el UEMCReal Valladolid de Baloncesto y «realizó dos partidos excelentes» ante el Raisán Piélagos y el USALLa Antigua, pero no el que fue ante el Universidad de Valladolid, donde recordó en exceso al de los primeros compases de la competición. «Nadie esperaba ese accidente en casa» comenta José Antonio Sánchez. Ni dentro ni fuera. A todos cogió de improviso la derrota ante los vallisoletanos y no se quiere repetir ante los burgaleses del Nissan Grupo de Santiago, su rival este sábado.

Se ha hecho examen de ‘conciencia’. «Fueron muchos factores» considera el entrenador madrileño. De jugar poco a jugar demasiado.En una semana, tres partidos. «Al final los jugadores acusaron un cansancio físico y mental que les pasó factura. Además, costó pasar página tras la derrota ante el líder después del gran partido que hicimos» valora José AntonioSánchez después de una semana de trabajo y ante una nueva oportunidad en la que «vamos a buscar a Burgos de nuevo esas buenas sensaciones, competir y tener una identidad». Tendrán que hacerlo sin dos de sus efectivos. Tridón Makonda, que ya se perdió el partido ante el Universidad de Valladolid, sufre una elongación. Peor es lo de Janssens. En su mejor momento, fuerte esguince. «Tenemos que readaptar de nuevo el equipo y viajaremos limitados de efectivos» señala el madrileño, que este año ya se ha visto obligado a tirar de los júniors. Ante el Cantbasket04 hasta cuatro. En el Municipal El Plantío volverá a hacerlo. Un escenario complicado ante el filial del San Pablo Burgos. Un equipo «con talento, joven y que depende de tener a sus mejores jugadores o que se vayan con el primer equipo». Mira José AntonioSánchez a Kareem Sherlock y Alberto Alonso. «Ya nos hicieron daño en el primero de los partidos. Los tenemos que defender de manera especial» señala en una tarde –18,30 horas– en la que recuerda, «debemos preocuparnos de controlar el rebote». Ante Valladolid se les descontroló.

Janssens, con un esguince, baja de larga duración

Duro contratiempo para el Ávila Auténtica El Bulevar y en particular para uno de sus jugadores, el belga Benjamin Janssens, que el pasado lunes sufría en los entrenamientos un fuerte esguince de tobillo. En muletas, el jugador no sólo será baja para el duelo de este fin de semana ante el Nissan Grupo de Santiago, sino que se perderá con toda seguridad entre tres semanas y un mes de competición. Y todo ello con las mejores previsiones, porque aún se encuentra pendiente de las pruebas médicas que descarten la afección de los ligamentos. Podría perderse lo que queda de temporada.