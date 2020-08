Langa celebra sus primeras fiestas virtuales de san Roque

Langa se dispone a celebrar este fin de semana sus primeras fiestas virtuales. Las fiestas de San Roque ya estaban preparadas desde hace meses, pero la situación sanitaria ha requerido un cambio radical en las mismas. De hecho los únicos actos que se mantienen son las misas, con aforo limitado (82 personas) y con la obligación de los asistentes a respetar las medidas preventivas dictadas por las autoridades sanitarias. También se mantiene el pregón, pero será On line, a cargo de las alcaldesas del barrio de la Olma y Valtodano.

Se ha echado mano de la imaginación para programar las primeras fiestas virtuales en honor de san Roque, aunque se tenía la experiencia de las pasada fiesta chica, donde ya se organizó el bingo y el Kahoot y la música en directo a través del canal en You Tube que ahora se repetirá también, como señala la alcaldesa del municipio, Clara Isabel Sáez.

Comenta también la regidora que varias actividades programadas son de carácter benéfico a favor de las asociaciones Nuevo Amanecer (Arévalo) y Pyfano (Salamanca). Este año la recaudación de los bingos son para ambas asociaciones. Los regalos han sido donados por empresas de la localidad y también de aquellas que trabajan con el Ayuntamiento.

También se ha programado una visita de los personajes de Disney que podrán visitar a los niños en once puntos del municipio, para no producir concentraciones.

Destacar que la situación sanitaria ha obligado a suspender actividades como son las verbenas y la cena popular que suele reunir a más de 450 personas, llamada la cena de las velas. También se han suspendido la ciclomarcha, ruta nocturna, teatro, espectáculo de magia, así como las procesiones con la animación musical por las calles del pueblo.