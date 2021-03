CCOO y UGT convoca concentraciones el 8M con 150 personas

Las concentraciones para reivindicar la "igualdad real entre mujeres y hombres, sobre todo en el ámbito laboral" con motivo del Día Internacional de la Mujer el próximo 8 de marzo se mantienen en todas las capitales de provincia de la Comunidad autónoma, según señalaron hoy las secretarías de Igualdad de UGT y CCOO en Castilla y León, quienes consideran que la decisión de la Delegación del Gobierno en Madrid de prohibir las manifestaciones del 8M es “antidemocrática y discriminatoria”.

Las centrales sindicales avanzaron que mantienen las concentraciones ya que “contarán con todas las medidas de seguridad y distanciamiento social” y solo reunirán a alrededor de 150 personas. y denunciaron que solo en aquellas que tienen el distintivo de reivindicar la igualdad se ponen en entredicho, ya que otras celebradas durante la pandemia no han tenido problema alguno para su celebración.

La secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad de CCOO Castilla y León, Yolanda Martín, y la secretaria de Mujer y Juventud de UGT, Ana Martín, presentaron hoy los actos conmemorativos y el manifiesto del Día Internacional de la Mujer.

Yolanda Martín recordó que durante la pandemia se mantuvieron numerosas concentraciones y manifestaciones de toda índole y nadie cuestionó que se pudiesen o no se pudiesen hacer, y agregó que, sin embargo, las referidas al 8M “acarrean” polémicas. “Tenemos el permiso y nadie nos ha dicho que no se puedan llevar a cabo. Esperamos que lo ocurrido en Madrid no repercuta en Castilla y León", puntualizó.

Ana Martín, por su parte, concretó que en Valladolid la concentración tendrá lugar a las 12.00 horas del mediodía en la plaza Mayor y contará con limitación de aforo y la figura del “servicio de orden”, que garantizará que no haya riesgo alguno.

“Debería de haber el mismo criterio en todas las reivindicaciones y no solo poner el punto sobre la ‘i’ cuando es una reivindicación sobre la igualdad”, aseguró, para recordar, que el año pasado se puso de manifiesto públicamente que lo que expandió el virus fue la manifestación del 8M cuando se celebraron partidos de fútbol y conciertos.

En este sentido, la secretaria de Mujer de CCOO preguntó si, de aquí en adelante, se suspenderán todas las concentraciones o si solo la decisión es para el 8M. “¿Tanto miedo tienen a las reivindicaciones de las mujeres?, exhortó.

Por otro lado, la sindicalista enumeró las reivindicaciones que las centrales sindicales expondrán con motivo del Día Internacional de la Mujer, y señaló que los sectores de la actividad productiva más feminizados, sector servicios y sociosanitarios, son los que peores salarios y condiciones laborales tienen.

Asimismo, recordó que han sido las mujeres que trabajan en residencias, centros de día y ayuda a domicilio las que han tenido que enfrentarse a una situación de crisis sanitarias sin equipos de protección adecuados.

“En Castilla y León los sectores más precarizados son el de servicios y sociosanitario, sobre todo, el relacionado con los cuidados. Hay que tener en cuenta la naturaleza de la población envejecida que hay”, destacó, para apostillar que estos trabajos están mal remunerados y tienen un reconocimiento muy bajo por parte de la sociedad.

Es por ello, que adelantó que este 8M exigirán que el trabajado de las cuidadoras sea valorado para que, por ende, haya cuidados de calidad en la Comunidad autónoma. Con respecto a los cuidados no remunerados, Yolanda Martín, precisó que debe ser “voluntad de la sociedad” propiciar que las tareas del hogar y el cuidado de personas mayores y niños se den en igualdad entre hombres y mujeres. “Esto necesita mucha campaña y sensibilización”, puntualizó para hacer una llamada a las empresas que deben tener una vocación de facilitar en lo posible la adaptación de la jornada.

Al respecto, señaló que, mayoritariamente, son las mujeres las que hacen uso de las excedencias y la reducción de jornada, más aún durante la pandemia, lo que provoca una pérdida de derechos y retribuciones “muy grande”.

Brecha salarial

Yolanda Martín aseguró que en 2021 todavía persisten desigualdades estructurales, que provocan la permanencia de brechas de género en el empleo y se traduce en menos oportunidades de empleo para las féminas.

En este sentido, recordó que la tasa de paro en Castilla y León es del 14, 33 por ciento en el caso de las mujeres, frente al 9,29 por ciento de los hombres, y agregó que en febrero en Valladolid fueron 1.623 las mujeres que se quedaron sin empleo, frente a 636 hombres.

Asimismo, aseguró que la brecha salarial de género en Castilla y León es de un 22,9 por ciento, es decir, que las mujeres castellanos y leonesas cobran 6.000 euros menos de media de lo que cobran los hombres. “Tenemos que luchar por una valoración de los puestos de trabajo. A igual trabajo y de igual valor igual salario”, reivindicó para señalar que esta es una de las reivindicaciones “históricas” de las centrales sindicales.

Al respecto, hizo un llamamiento especial al valor democrático para defender la igualdad salarial, ante unas posiciones “ultraderechistas” , que se caracterizan por el "ataque" a los derechos a las mujeres, por su "antifeminismo y por políticas de eliminación de recursos destinados a luchar contra la violencia de género y promover la igualdad".

“Es prioritario impulsar la negociación colectiva y los planes de igualdad y adaptar a dicha negociación la nueva normativa reglamentaria, en planes de igualdad y de igualdad retributiva”, dijo.

Asimismo, Yolanda Martín aseguró que la pandemia evidenció todos los desequilibrios y desigualdades de género que ya estaban en la sociedad, y que la crisis sanitaria y económica se ha encargado de recrudecer. Al respecto, manifestó que han sido las mujeres las “paganas” de la crisis económica, ya que durante el confinamiento utilizaron en más medida las excedencias y reducciones de jornadas que los hombres. “Esto incidirá en sus respectivas jubilaciones con esos períodos de carencia económica que han asumido”, explicó.

Insistió, por ello, en la necesidad de implementar mejores políticas de corresponsabilidad para que todos los miembros de la familia se sientan implicados tanto en las tareas del hogar como en la de los cuidados, y recordó que las mujeres soportaron una mayor carga mental durante la pandemia, ya que asumieron las tareas del hogar, el cuidado de los hijos y el teletrabajo.

Por último, aseguró que las mujeres, víctimas de violencia machista, quedaron “invisibilizadas durante la pandemia”, ya que tuvieron que convivir “en todo momento” con su maltratador, a pesar de los recursos disponibles. “Han tenido más dificultades a la hora de pedir ayuda al estar conviviendo con sus maltratadores”.