El ciclo de conciertos ‘Miércoles musicales’ de la Biblioteca Pública de la Junta de Castilla y León en Ávila cierra este miércoles su programa del mes de febrero con un concierto de piano, voz y saxofón, titulado ‘Música de siempre: boleros, jazz, bossa nova y balada. Homenaje a los Beatles’.

El recital, que ofrecerá el trío compuesto por los hermanos Jesús y Álvaro Fernández Jiménez (al piano y saxofón) y María Crespo Quirós (voz), comenzará a las 18,00 horas y se transmitirá en directo por streaming a través ddl Canal 1 de Cultura de Castilla y León, y posteriormente estará accesible en el Cana de Youtube de la Biblioteca.

Todos los arreglos de las canciones que sonarán, en principio una decena, han sido realizados por los propios músicos que las interpretarán.

Vuelven los ‘Miércoles musicales’ de la Biblioteca

El repertorio que el trío de músicos abulenses ha preparado para este concierto, con el que quieren seguir ofreciendo al público música en directo aunque no pueda asistirse presencialmente a la actuación, los llenan el bolero Bésame mucho (compuesto por la mexicana Consuelo Velázquez en 1932, cuando tenía solamente 16 años), Fly me to the moon (pieza de jazz escrita por Bart Howard en 1954 que ha sido utilizada como banda sonora de todas las expediciones de naves Apolo a la luna), el bolero Lágrimas negras (de Miguel Matamoros, interpretado por primera vez en 1930 y al que hicieron especialmente célebre Diego El Cigala y Bebo Valdés), La chica de Ipanema (bossa nova compuesta en 1962 con letra de Vinicius de Morales y música de Antonio Carlos Jobin), My way (canción originalmente francesa titulada Comme d’habitude, que en 1969 Paul Anka adaptó al inglés respetando la melodía original y que así hizo celebérrima Frank Sinatra).

Una segunda parte del concierto lo llena un homenaje a The Beatles, grupo del que se han elegido los temas Yesterdey, Something, Michelle y Lucy in the sky with diamonds, para cerrar con el tema de John Lennon Imagine, una canción que, recuerdan los integrantes de este trío de músicos, “invita a la esperanza y a soñar con un mundo mejor”).

Este ciclo de conciertos de febrero, que a causa de las restricciones especiales de lucha contra la pandemia decretadas a mediados de enero no ha podido ser presencia ni siquiera con límite de aforo, se abría el día 3 con el recital de música clásica y barroca ‘El Arca de Mozart’, continuó el día 10 con ‘Una tarde de cine’ ofrecida por María Crespo Quirós (piano) y Carlos Serna Rodríguez (violín) y cumplió su tercera cita el día 17 con música de latin jazz a cargo de Sergio Fulqueris (guitarra) y Fernando Bravo (flauta y saxo).