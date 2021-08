Igea recalca que envió una carta a Maroto sobre ITP Aero

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Francisco Igea, desmintió las declaraciones públicas realizadas hoy por la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, en torno al proceso de venta de la empresa ITP, y negó que la Junta de Castilla y León no se haya puesto en contacto previamente con ella, como aseguró en la mañana de hoy en Olmedo la titular del Ministerio.

En un comunicado del Gobierno autonómico recogido por Ical, el vicepresidente recordó a la ministra que desde la Consejería de Empleo e Industria se le remitió una carta el pasado 10 de agosto de 2021 en la que ya se mostraba la preocupación del Ejecutivo de Castilla y León por el papel que el Gobierno de España ha tenido en el proceso venta de ITP Aero y se solicitaban explicaciones por escrito.

Igea recordó que el Gobierno autonómico lleva esperando diez días una contestación formal por parte del Ejecutivo central y lamentó que la ministra no haya explicado a los medios las principales cuestiones que desde la Consejería de Empleo e Industria le trasladaron en esta misiva. Entre ellas está la posible influencia del Gobierno vasco sobre el central a la hora de establecer un posicionamiento en la compra de la compañía como reflejan diversos medios de comunicación.

Francisco Igea considera que “la respuesta de la ministra no solo no ha aclarado lo expuesto en estas noticias sino que incrementa las dudas sobre la neutralidad del Gobierno en este proceso”. Asimismo, advierte de que, si fuera preciso, la Junta de Castilla y León acudirá a otras instancias con el objetivo de no cesar en la defensa de los intereses de esta Comunidad y de los castellanos y leoneses.