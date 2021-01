Una rivalidad 'centenaria' que busca su duelo oficial 114

Mueve pasiones el fútbol, un deporte de sinsabores y alegrías, amores y rivalidades, como las que se profesan Ávila y Segovia, dos ‘vecinos’ unidos y separados por el fútbol, un deporte en el que ambas ciudades han volcado desde hace años una rivalidad traslada al césped, a lo deportivo, donde toca. En un año en el que el aficionado encarnado ha añadido a su cuenta particular de partidos especiales el derbi ante el Colegios Diocesanos UCAV, con el debut de los colegiales en Tercera, y han recuperado los choques con la Cultural Deportiva Cebrereña gracias al regreso de los chicos de El Mancho Ángel Sastre a la categoría, no hay nada comparable cuando las miradas se dirigen a la Gimnástica Segoviana. No hay un partido en el curso que motive más a los aficionados. En 1944, cuando por primera vez ambos equipos se veían las caras en partido oficial, nadie podía imaginar que sería uno de los encuentros más disputados a todos los niveles en el fútbol nacional. Las estadísticas le sitúan como el séptimo choque más repetido en una lista con encuentros como Real Madrid - Barcelona, Real Madrid - Atlético, Barcelona-Español, Athletic - Real Sociedad, Sevilla - Betis o Deportivo-Celta. Ahí se cuela el ‘Clásico de Castilla’, como lo definen desde hace unos años los aficionados. Un partido que lleva casi 80 años alimentando pasiones y rivalidades ya sea en Segunda División B, Tercera, Primera o Segunda Regional e incluso en la Copa del Generalísimo, donde ambos llegaron a verse las caras.

Desde entonces Real Ávila y Segoviana se han visto frente a frente hasta en 113 ocasiones. La última de ellas, con victoria para los segovianos (1-0) en un partido de infausto recuerdo para los encarnados y en especial para Sito Cruz, lesionado para toda la temporada. Si en La Albuera, como recuerdan las estadísticas recogidas por @DrPercheles –cuenta de Twitter especializada en datos y estadísticas del fútbol modesto–, los resultados sonríen a los azulgranas (35 victorias por 12 de los encarnados), en el Adolfo Suárez es otra cosa. El Real Ávila se ha impuesto a sus vecinos en 29 ocasiones frente a 13 de los segovianos. La última de ellas, la temporada pasada, en una tarde apasionante que acabó con 2-1 y doblete de Manu Moreira. Este sábado, el clásico 114. El Ávila esperando su victoria 42, la Segoviana la 49 y aficionado disfrutar, que es lo primero que toca.