Una ‘experiencia’ diferente pero de éxito

La pandemia de la covid-19 no ha podido por el Programa Interuniversitario de Experiencia pero es cierto que lo ha cambiado. Este pasado curso las clases han tenido que ser virtuales y ahora queda la esperanza de que el próximo se puede recuperar la presencialidad. Pero la pandemia manda y la seguridad de los participantes es algo a lo que no se puede renunciar.

La coordinadora del programa en la sede abulense de la Universidad de Salamanca, Carmen Vanesa Álvarez Rosa, explica que este año se han reorganizado las sedes en dos itinerarios, uno en Zamora y otro que unió a Salamanca con Ávila, contando con un centenar de alumnos en cada uno de ellos. Reconoce que la asistencia fue dispar en función del tema abordado pero se siguió ofreciendo una temática variada con dos horas por semana, los martes y jueves, con exposiciones y preguntas en un debate que se alargaba.

Este último curso todo se tuvo que organizar on line. Al principio no se sabía muy bien cómo se podría hacer pero finalmente la Junta de Castilla y León optó porque era «más sensato hacer el programa en versión on line». Esto derivó en algo de miedo por parte de los participantes que no se veían capacitados a enfrentarse a las sesiones pero en realidad fue «un completo éxito». Para ello, de manera previa los coordinadores de las sedes ofrecieron un breve cursillo a los estudiantes de cómo acceder a las sesiones, además de darles unas píldoras educativas para que las pudiesen utilizar cuando tuviesen dificultades. Las sesiones se ofrecieron a través de la plataforma Google Meet y permitieron la mejora de las competencias digitales del alumnado de las sedes donde se desarrolla el programa.

Entre las sesiones que se ofrecieron el último curso no podía faltar una sobre medicina y covid-19, que corrió a cargo de José Antonio Mirón, profesor titular de Medicina preventiva y Salud pública en la Universidad de Salamanca. Pero los contenidos fueron de lo más variados, como conferencias sobre géneros cinematográficos, filosofía, derecho penal, relaciones lingüísticas, salud, el testamento, literatura o psicología, entre otros.

Las sesiones académicas se complementaron con otros cursos que abordaron temas como la educación mental y otras prácticas, en las que se contó, por ejemplo, con la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. El mejor complemento para un curso que ha sido diferente pero que también fue de éxito.

En este curso la matrícula fue gratuita y ahora queda por ver qué sucederá en la programación del próximo que todavía se está programando porque no se sabe si continuará siendo on line o volverá a ser presencial. Según explica la coordinadora de Ávila, su preferencia es la presencialidad para no perder una parte que también es esencial en este programa como es el intercambio social que se produce entre los estudiantes.

Es por ello que el próximo curso 2021-2022 se pretende retomar la actividad normalizada del programa con los diversos cursos e itinerarios. En septiembre tendrá lugar el proceso de matriculación, momento en el que se dispondrá de información más detallada sobre las directrices para el desarrollo de las distintas actividades académicas que marquen tanto las autoridades sanitarias como las educativas.