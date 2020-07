Vivir entre la belleza del XVI con la comodidad del XXI

Imagina vivir en un edificio con un claustro del siglo XVI pero rodeado de todas las comodidades propias del siglo XXI? Pues eso es lo que, a grandes rasgos, ofrece el nuevo Palacio de los Guillamas, histórico palacete abulense reconvertido en edificio de apartamentos y que este martes fue inaugurado oficialmente con la presencia del alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.

Ahora, eso sí, queda esperar la llegada de los que serán nuevos propietarios de las 22 viviendas con las que cuenta el complejo y de las que apenas siete aún no tienen dueño. El resto, como explicaba José Fernández, el consejero delegado de Fernández Molina, la emprensa promotora del trabajo, espera que «se los quiten de las manos», rápidamente.

Y lo cierto es que eso no sería raro. Las viviendas pueden presumir de contar como ‘zonas comunes’ con un claustro del siglo XVI. Pero también con servicios propios de un edificio de lujo del siglo XXI, como una piscina cubierta, una sauna o un gimnasio.

«Gracias por apostar por el patrimonio abulense», quiso apuntar el alcalde de la ciudad, «orgulloso», además, de que la restauración del edificio se haya llevado a cabo con pequeñas empresas abulenses.

Gracias a esa restauración, de la que habló con más detalle Gustavo Vázquez, arquitecto responsable de la transformación del palacio en viviendas residenciales, se ha mantenido un claustro que, apuntó, «quizá mucha gente no sabía ni que existía».

«Nuestra principal preocupación ha sido la recuperación del edificio», quiso señalar el arquitecto, que habló también de cómo eran los muros del edificio era lo que presentó más deficiencias a nivel estructural así como de las complicaciones que encontraron al adaptar un palacio del siglo XIa un uso residencial propio de nuestra época. «Lo cierto es que ha tenido su complejidad, porque la estructura era muy fuerte», continuó exponiendo un trabajo en el que, ante todo, se buscó «proyectar esas viviendas sin desvirtuar el edificio».

«Hemos querido hacer una rehabilitación muy honesta», recalcó, «manteniendo las características del edificio y reforzando lo más bueno del mismo».

Por su parte, el promotor del proyecto quiso alabar la «capacidad técnica» de las empresas abulenses con las que contaron para llevar a cabo la reforma. «Estamos muy agradecidos y contentos con el resultado», señaló ante los medios de comunicación.