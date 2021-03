Ausencia en el presupuesto de ayudas al aparcamiento y peaje

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ávila ha detectado en su análisis del proyecto de Presupuestos municipales de 2021 que, a su juicio, “se aprobará con toda probabilidad el próximo 31 de marzo”, la ausencia de las promesas electorales de Por Ávila relativas a aparcamiento y peajes que “el actual alcalde y sus compañeros de candidatura lanzaron en mayo de 2019, pero que, por esa amnesia sobre sus compromisos a la que ya nos vamos acostumbrando, no aparecen en su propuesta anual de cuentas para el Consistorio”.

Miguel Ángel Abad, portavoz del PP en la Comisión de Presidencia e Interior, recuerda que, ya en el Pleno de octubre del año pasado, Sonsoles Sánchez-Reyes preguntó al alcalde por sus intenciones a la hora de implementar bonificaciones de aparcamiento en la ciudad y del peaje a Madrid a través de la AP-51 y la AP-6. “El alcalde no concretó nada, ni dio siquiera una fecha aproximada, con lo que ya nos temimos que estas promesas también se las llevaría el viento”, explica el concejal.

“En cualquier caso, ahí está el programa electoral de Por Ávila”, indica el concejal popular, que decía que “facilitaremos el estacionamiento de vehículos, asociando el consumo en los negocios abulenses con bonos de aparcamiento; también se establecerán plazas de aparcamiento de corta estancia donde se pueda estacionar el vehículo por un tiempo limitado, con la finalidad de facilitar la realización de compras, tramitaciones y gestiones a los abulenses; habrá una bonificación en los aparcamientos municipales para familias numerosas; y hasta que se supriman los peajes de la AP-6 y AP-51, desde el Ayuntamiento de Ávila habilitaremos una línea de ayudas directas para los usuarios habituales”.

Para Abad, “ya no sorprenden sus promesas incumplidas, pues nos han acostumbrado a ellas y estas se suman a otras muchas que forman una larga lista y de las que, por desgracia para la ciudad, no se sabe nada”. Por ello subraya el concejal del PP que “la realidad es que cuando terminen de estar vigentes estos Presupuestos que plantean, quedará menos de año y medio de mandato, lo que demuestra la escasa, por no decir nula, intención del equipo de gobierno de hacer realidad esas bonificaciones comprometidas ante los electores”.