Las escaleras mecánicas, "otra promesa incumplida" dice PP

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Ávila critica que “de nuevo se vuelva a incumplir el Plan Anual de Contratación 2021 con el proyecto de instalación de las escaleras mecánicas en la Cuesta Antigua, que estaba previsto licitarse en agosto y, a día de hoy, finalizado el verano, nadie sabe nada de él. Es otra promesa electoral más de XAV sin cumplir”.

Al principio de la época estival, durante la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 15 de julio, los populares se interesaron por la situación de este proyecto, que el equipo de gobierno “había vendido a bombo y platillo en el mes de abril y del que el Ministerio de Cultura, sorprendentemente, solo tenía noticias por los medios de comunicación, y no por el Ayuntamiento, según les comunicó por carta”. En el transcurso de esa jornada, los populares preguntaron por las personas que estaban participando en el ‘debate de ideas’ que se estaba celebrando sobre este tema, tal y como se había justificado el equipo de Gobierno ante el citado Ministerio tiempo después. “¿Acaso la ciudadanía está siendo preguntada, o la oposición?, ¿se ha escuchado a alguien respecto a lugares de ubicación de las escaleras mecánicas? En absoluto, no hay ni proyecto, ni tampoco participación ni debate. Solo hay un anuncio a la prensa, de propaganda política, con palabras que no van unidas a hechos. Es la forma de actuar constante de XAV”, critica el portavoz popular en la Comisión de Urbanismo, Miguel Encinar.

Fue precisamente en este órgano de Gobierno cuando, el 21 de julio, respondió a estas preguntas “y lo que hicieron fue incluso desvirtuar el concepto de debate de ideas, puesto que nos confirmaron que en él solamente están participando los técnicos municipales, no se ha creado ningún grupo de discusión ni se ha invitado a nadie para colaborar o contribuir con diferentes puntos de vista o aportaciones”, señala Encinar

En el Plan Anual de Contratación del Ayuntamiento de Ávila de 2021 aparecen las escaleras mecánicas para haberse licitado por 300.000 euros el pasado mes de agosto, lo que no se ha producido. Por este motivo, a juicio del concejal del PP, “el proyecto de las escaleras mecánicas no es otra cosa que un nuevo compromiso electoral del alcalde sin llevar a cabo. Otro anuncio estrella del equipo de Gobierno en los medios de comunicación, que queda en agua de borrajas, contradictorio con lo que escriben al Ministerio y reflejan en las actas de los órganos municipales”.

Antecedentes

El pasado 9 de abril, José Ramón Budiño, portavoz del equipo de gobierno, anunció en los medios de comunicación que se daba ‘el primer paso’ para la instalación de unas escaleras mecánicas en la Cuesta Antigua, señalando que ya existía el informe técnico para el proyecto, que partía con 400.000 euros procedentes de la Edusi, "financiación conseguida por la anterior Corporación", recuerda Miguel Encinar.

En Junta de Gobierno Local del 22 de abril el Grupo Municipal Popular mostró su preocupación tras recibir el Ayuntamiento una comunicación del Ministerio de Cultura en relación con el proyecto de las escaleras mecánicas, del que el Ministerio afirmaba haber tenido conocimiento por los medios de comunicación y no por el Consistorio. En la misiva, el Ministerio recordaba la obligación del Ayuntamiento de informar al Centro de Patrimonio Mundial, a través de ese Ministerio, de manera previa sobre este tipo de iniciativas, remitiendo la información técnica. Además, afirmaba que el proyecto de escaleras mecánicas requeriría una Evaluación de Impacto Patrimonial. Desde el Grupo Municipal Popular ya entonces solicitaron al equipo de Gobierno cumplir con las obligaciones hacia el Ministerio de Cultura.

En la Comisión de Urbanismo el 18 de mayo, el teniente de alcalde Juan Carlos Corbacho respondió, a preguntas de los populares, que "no se había informado al Ministerio de Cultura porque todavía no existía ningún proyecto, desdiciendo así las declaraciones a los medios hechas por otro miembro del equipo de gobierno, José Ramón Budiño, un mes antes", apunta el edil popular, quien añade que "casi tres meses después de recibir la carta, el Ayuntamiento contestaba al Ministerio de Cultura dando una versión totalmente diferente a la que el portavoz del equipo de gobierno anunció a los medios de comunicación en abril, indicando que sobre las escaleras mecánicas no existe aún un anteproyecto, sino un debate de ideas que se plasmarán en un documento que enviaremos en cuanto dispongamos de él".