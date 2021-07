La Junta exige acceder a las 69 actas del Interterritorial

La Junta de Castilla y León exigirá al Gobierno conocer las 69 actas de las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud sobre la covid. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, anunció ayer una ofensiva para acceder a dicha información, que contiene «la historia» de lo que se decidió sobre la pandemia o irá al Consejo de Transparencia o donde haga falta para que se conozcan. Durante la rueda de prensa posterior, Igea calificó de «absolutamente incomprensible» que el pasado miércoles en el Consejo Interterritorial se «pretendiera» que firmarán esas actas «sin conocerlas». Aunque muchas de las reuniones fueron telemáticas por la covid, «han sido grabadas y no se puede ocultar esa información», advirtió el vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia de Castilla y León en declaraciones recogidas por Efe.

Igea recordó que las actas de las reuniones del comité de expertos para la covid de la Comunidad están publicadas, y lo mismo piden de las reuniones interautonómicas, ya que son documentos públicos. Si no les dan las actas, con una «información esencial» que se «hurta a los ciudadanos», pedirán las grabaciones, que «contienen la historia de la pandemia», sostuvo. «Es una desfachatez parte del Gobierno y parte del Partido Socialista (que impulsó la creación de la comisión de investigación en las Cortes regionales) que pida a los demás lo que él no hace», añadió.

A su juicio, «si alguien quiere saber qué es lo que ha sucedido, y la historia de la pandemia, la historia de las tomas de decisiones está escrita en esas actas; donde se han reunido semana tras semana todos los consejeros de Sanidad, y no sería comprensible, no sería de recibo, no sería admisible» no contar con ellas. «Dicen qué dijo cada uno y qué hizo cada uno en 69 reuniones que marcan el destino de la pandemia, y son absolutamente imprescindibles si alguien quiere saber la verdad», insistió.

Otra cosa es, a su juicio, que lo que quiera es «hacer un uso torticero del dolor o de la desgracia. Eso es otro asunto, en eso ya estamos acostumbrados a ver al Partido Socialista de Castilla y León volar en círculos sobre la crisis» de la covid, zanjó. Igea criticó que el Gobierno y el PSOE pidan a los demás o que ellos no hacen. «El PSOE está acostumbrado a volar en círculos en esta crisis», remató el portavoz de la Junta.

