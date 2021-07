"Ganar es muy difícil, pero confío mucho en una medalla"

El ciclismo es uno de los deportes que más alegrías han dado a la provincia de Ávila, pero en la modalidad de ciclismo adaptado, sobresale un nombre propio. Noel Martín, natural de El Arenal, y exciclista profesional es uno de los referentes a nivel mundial en cuanto al tándem guiando a personas invidentes. El abulense viene lanzado a unos Juegos Paralímpicos de Tokio donde se postula junto a su pareja de tándem, Christian Venge, como claros favoritos a alzarse con la victoria y conseguir así una medalla de oro, que resulta ser un sueño que cada día es más real.

¿Cómo te encuentras a nivel físico y anímico a medida que se acerca la prueba paralímpica?

Me encuentro bien, además de estar animado ayuda mucho a la forma física en la que te encuentras, estoy preparado para hacerlo bien y vamos a seguir entrenando para dar el máximo, estamos pensando en hacerlo lo mejor posible y con muchas ganas de que llegue, claro está.

¿Cómo se llega a ser guía de ciclismo adaptado?

Pues en mi caso todo surge a raíz de un amigo, que él era piloto y me ofrece probar con el que en ese momento era su compañero. Él no podía seguir porque al final esto requiere mucho tiempo y dedicación, y yo después de mi etapa como profesional de la que salí muy desencantado al no tener oportunidad por el momento de crisis que se vivía, llegó algo como esto y me hizo recuperar la ilusión por competir. A partir de ahí comienza una etapa de trabajo duro, al final esto no es coger un tándem, ir a Selección, y empezar a ganar, esto es un trabajo de mucho tiempo, primero para que te llamen de la Selección, luego para conseguir una medalla en un Mundial como hicimos en su momento y luego a partir de ahí ya te conviertes en una de las parejas con nivel para seguir yendo a los campeonatos. A raíz de eso también es muy importante trabajar día a día con tu pareja, concretarte muy bien ya que son personas invidentes, y hay que suplir esas dificultades con otras cosas. También es muy importante el congeniar bien con la otra persona, ya que sin eso lo demás se complica en exceso. No es fácil y requiere mucho trabajo, no es cosa de un día.

Tras proclamaros campeones del mundo, ¿cuáles son vuestras posibilidades reales de medalla?

Yo creo que son altas aunque al final no depende solo de nosotros, es evidente que hay que hacer la carrera perfecta como hicimos en el Mundial pero al final solo puede ganar una pareja y eso es muy complicado.Tiene que salir todo bien porque cualquier fallo te puede penalizar, dejar escapar a un rival peligroso o una avería te deja fuera de las opciones de medalla. Pero creo que si hacemos la carrera que tenemos que hacer, no sufrimos ninguna avería ni ningún percance, y seguimos progresando como estamos haciendo, está claro que las opciones de medallas son muy altas. Ganar siempre es muy difícil pero confío mucho en estar mínimo entre los tres primeros.

¿Cuáles son las funciones de un guía de ciclismo adaptado?

Te podría decir que a nivel funciones yo me encargo de casi todo. De hecho aparte de ser su compañero yo también soy su entrenador. Ese es mi trabajo, entrenarle a él y otros deportistas, de hecho nosotros no tenemos beca ni nada parecido, asi que mi forma de vida se traduce en entrenarle a él, tener a punto el tándem, encargarme de comprar recambios y las reparaciones, búsqueda de patrocinadores… son muchas cosas, también viajes, por ejemplo ahora mismo estamos en Ávila, concretamente en El Arenal, preparando la prueba de Tokio.

¿Qué se siente al representar a tu país en una de las competiciones más importantes del mundo?

Para un deportista es lo máximo. Al final los Juegos trascienden más allá de tu deporte. A nosotros nos trae mucha gente que no es aficionada de forma regular a nuestro deporte. Por ejemplo una Copa del Mundo de ciclismo solo es seguida por aficionados al ciclismo, mientras que en los Juegos Olímpicos podemos tener a mucha más gente detrás que sí que está al tanto de lo que pasa en una competición como esta. En una prueba así te sientes mucho más obligado digamos A dar lo mejor de ti, porque ya no tienes detrás solo a la selección de ciclismo, tienes detrás a todo un país. Lo bueno a nivel personal es que no son los primeros Juegos, ya participé en Río quedando muy cerca de la medalla, quedamos cuartos, aunque esa sea una espinita clavada que me quiero sacar.

¿Qué cantidad de apoyo recibes desde Ávila? ¿Te sientes arropado por la gente?

Síi, sin duda, al final sin ese apoyo faltaría motivación para seguir, cada vez que vengo aquí me siento muy querido. Yo cada vez que voy a algún sitio ya sea con la bici o de la forma que sea me siento muy orgulloso de decir que soy de Ávila, aunque actualmente no viva aquí. Me gustaría tener más posibilidades a nivel deporte, pruebas etc… para poder asentarme más aquí pero bueno, eso es otro tema.

¿Cómo se da la oportunidad de hacer tándem con Christian Venge?

Yo antes estaba con otro compañero que el pasado mes de diciembre me cambió literalmente por otra persona después de 3 años juntos. Pero él pensaba que no iba bien, buscó a una persona que él creía que le iba a ir mejor, yo lo comenté en redes sociales, y Christian casualmente se enteró y se puso en contacto conmigo. Christian había competido hasta 2015 pero actualmente estaba retirado, aunque se estaba preparando para volver. Él me dijo cuáles eran sus datos y cuál era su objetivo y me dijo: «Si crees que podemos ser competitivos podemos empezar a entrenar juntos», y yo a partir de febrero, cuando hubo menos restricciones me fui para Castellón porque Christian es de allí, enpezamos a entrenar y la cosa iba bien, obviamente con esfuerzo y trabajo. A raíz de ahí hicimos un buen trabajo para entrar en el Campeonato de España, de ahí nos llamó la Selección, luego hemos participado en Copa del Mundo donde hemos estado bien, y a raíz de ahí participamos en el Mundial, consiguiendo esa medalla de oro que ha sido el fruto de un trabajo muy duro. No se puede decir que en seis meses seamos los mejores, pero sí podemos decir que ese día hicimos todo muy bien, y que conseguimos ser el mejor tándem de esa prueba.

¿Te queda algún sueño por cumplir como guía de ciclismo tras esta participacion en los paralímpicos?

Si consigo la medalla en Tokio habría dado un paso enorme en cuanto a cosas que me faltan por hacer, pero aún así quiero hacer mucho más, un récord de la hora en tándem, y luego muchas cosas fuera del éxito competitivo digamos, otro tipo de retos que no impliquen ganar, un camino de Santiago en tándem, recaudar dinero para organizaciones… hay muchas cosas que quiero hacer fuera de la más estricta competición, pero siempre subido en la bici y dando pedales.