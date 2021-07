Con Cuba en el corazón

Duele ver un informativo o leer un periódico si se ama Cuba. Más aún si tus raíces se encuentran en aquel paraíso caribeño. Cuba sangra. Y los cubanos que, como Mayda, asisten desde la distancia a esta nueva crisis aguantan las lágrimas a duras penas, aprietan labios y puños, buscan de mil maneras contactar con sus seres queridos y se afanan en buscar métodos para poder ayudar a los que peor lo están pasando. Que son muchos.

Mayda Anias lleva doce años viviendo en Ávila. Aquí ha creado un hogar junto a su marido y junto a él también puso en marcha en su día la EditorialCaldeandrín, también librería anticuaria ubicada en el pasaje de Reyes Católicos.

Desde allí asiste «con dolor, pero sobre todo con mucha preocupación», al drama que viven a día de hoy sus compatriotas.También sus familiares.

Emociones que puede sobrellevar mejor, nos confiesa, al haber podido canalizarlas a través de la ayuda que desea prestar a los cubanos de la isla. «He podido ponerme en contacto con un grupo de cubanos de Madrid que ha encontrado la manera de poder enviar medicinas a la isla a través de un corredor humanitario», comienza a explicarnos el proyecto que le ocupa y en el que, quiere dejar muy claro, trabaja de manera personal.

Mayda no quiere entrar mucho en temas políticos. Para ella, ahora mismo lo fundamental se encuentra el drama humanitario que allí se está viviendo. Falta de comida y de alimentos que ella trata de paliar en la medida de sus posibilidades recogiendo medicinas para poder enviar a Cuba.

Y es que, a la fuerte crisis económica y social que allí se vive, se suma ahora también una intensa crisis sanitaria, acrecentada aún más si cabe por la expansión del coronavirus en la isla.

«El problema sanitario allí es muy grave», no se cansa de decir Mayda, que habla de un «colapso de la sanidad» que está causando numerosas muertes entre todos los grupos de edad.

«Es que no hay medicamentos y todos los centros sanitarios habilitados están ahora desbordados», alerta esta cubana con corazón abulense, que no tiene reparo en echar mano a términos como «drama» o «catástrofe» para describir lo que están viviendo sus compatriotas.

Por eso, no ha dudado en ‘remangarse’ y pedir ayuda a amigos y conocidos para sumar fuerzas a la hora de ayudar desde el punto de vista sanitario a la población cubana. «Necesitan desde un paracetamol a respiradores», comienza Mayda a describir las muchas necesidades que tienen ahora mismo en Cuba.

Porque son muchos los afectados por covid a los que no se les puede dar tratamiento. «Pero también hay heridos de bala, contusionados...», describe Mayda la situación.

Antitérmicos, antibióticos, vendas, gasas... Y mascarillas, también mascarillas.Todo será bien recibido por Mayda, que el jueves viajará a Madrid para poder llevar a sus compatriotas allí instalados la ayuda que pueda recoger en Ávila.

«Ahora mismo hay una situación humanitaria gravísima, por encima de la política», no se cansa de repetir la escritora y editora, «muy comprometida» con la causa y que apenas puede comunicarse con su propia familia.

«Lo único que puedo hacer es aportar lo que pueda, sumando a esta iniciativa», nos dice emocionada. «Mi conciencia y mi corazón no me permiten quedarme de brazos cruzados», comparte con los lectores de Diario de Ávila e insiste en que no está afiliada a ningún movimiento.«Es una iniciativa personal, en la que, eso sí, cuento con la ayuda de mi marido, Jesús Arribas», menciona a este querido abulense.

Junto a él y en el local que les han cedido al lado del suyo en el pasaje de Reyes Católicos, espera la ayuda que los abulenses quieran prestar a la causa. «Pueden venir a cualquier hora del día», dice Mayda, que comparte su número de teléfono (es el móvil 606778214) para aquellos que quieran ponerse en contacto con ella y aportar su granito de arena.

Y aunque sabemos que para ella lo principal es el aspecto humanitario de la crisis, no queremos despedirnos de ella sin preguntarle por su opinión sobre cómo se está posicionando España respecto a la crisis cubana. «Siento un profundo desprecio por la hipocresía de los que enarbolan banderas de democracia y libertar y son incapaces de reconocer nada si se trata de una dictadura de izquierdas», dice con dureza. «Mi más profundo desprecio para el que todavía intenta negar la realidad», concluye tajante.

«solución pacífica». Por cierto que este viernes, algunos obispos españoles, entre ellos el de Ávila, mostraron su apoyo al pueblo cubano. «En comunión con los obispos católicos de Cuba, oremos por la no confrontación y la solución pacífica a los graves problemas y carencias que sufre la población en todos los órdenes y que ahora reclama sus legítimos derechos», dijo José MaríaGilTamayo.

Por su parte, el obispo de SanSebastián, José Ignacio Munilla, aseguró en sus redes sociales que «oramos por Cuba y los cubanos, al tiempo que reflesionamos sobre la lección de la historia: el vicio inherente al capitalistmo es el desigual reparto de bienes. La virtud inherente al comunismo es el equitativo reparto dela miseria».