Ascenso y ocaso de la princesa del pop

Su ascenso a la meca del pop fue un fenómeno global. Su caída fue un cruel deporte nacional. El canal de televisión Odisea, producido por AMC Networks, estrena hoy en exclusiva a las 22,00 horas Framing Britney Spears, un documental del The New York Times que ha causado recientemente un gran revuelo en Estados Unidos. La producción revisa las luces y sombras de la trayectoria de Britney Spears, incluyendo su etapa de más popularidad en los años 90 y 2000 pasando por su ocaso, en el que una serie de hechos le llevaron en 2008 a perder el control de su vida y pasar a ser tutelada a partir de entonces por su padre (Jamie Spears).

El trabajo de investigación explora la base legal de la tutela, así como los requisitos que deben cumplir tanto Spears como sus tutores designados por el juez. A día de hoy, la cantante de 39 años no puede disponer libremente de su dinero o firmar ningún documento sin autorización previa, lo que le ha llevado a una ardua batalla judicial contra su padre. El origen de esta decisión legal fue la crisis nerviosa que la princesa del pop sufrió en 2007, un trance que le llevó a raparse la cabeza al cero y que posteriormente le llevaría a perder la custodia de sus hijos y a ingresar en un centro psiquiatrico.

Framing Britney Spears también explora la ferviente base de seguidores que están convencidos de que la artista debería ser liberada inmediatamente de esta tutela (y que lideran el movimiento #FreeBritney) y revisa el cuestionable tratamiento que mostraron los medios de comunicación durante la carrera de la estrella del pop. Una época en la que la cantante sufrió el permanente acoso de los paparazzi -que la perseguían las 24 horas del día- y fue objeto de comentarios ofensivos y machistas en programas de televisión que en la actualidad -y tras el movimiento #Metoo- serían inconcebibles.

Ascenso y ocaso de la princesa del popEntre los testimonios que incluye el documental destaca Felicia Culotta, una amiga de la familia que viajó junto a Spears durante gran parte de su carrera; Kim Kaiman, la ejecutiva de marketing que ayudó a crear originalmente la imagen de Britney; Vivian Lee Thoreen, abogada que actualmente trabaja en la lucha por la tutela; y Adam Streisand, el abogado que la artista intentó contratar en los primeros días de su custodia para desafiar a su padre.

Entre las reacciones que ha tenido el estreno del documental en Estados Unidos resalta la de Justin Timberlake, antigua pareja de Spears, que ha publicado recientemente un mensaje en sus redes sociales a modo de disculpa por «contribuir con sus acciones al problema» y por haberse «beneficiado de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo». Timberlake respondía así a la visión que se ofrece de él en el documental. Tras su ruptura con Britney en 2002, el cantante presumió durante la promoción de su primer disco en solitario de haberse acostado con ella mientras que la artista fue señalada como un mal ejemplo para los adolescentes.

Este documental forma parte de la segunda temporada de The Weekly, la prestigiosa serie documental producida por The New York Times y que Odisea ofrece en exclusiva en España. El estreno de Framing Britney Spears podrá verse además en SELEKT, canal de televisión generalista lanzado recientemente por AMC Networks en Vodafone TV y Orange TV, en emisión simultánea.

Proyecto en Netflix

El lanzamiento de esta producción ha sido todo un bombazo en EEUU y las reacciones no se han hecho esperar. Tan solo unas semanas después, la agencia estadounidense Bloomberg anunció que Netflix ya está trabajando en un documental sobre la vida de Britney Spears.

Al parecer, el proyecto habría nacido antes del estreno de Framing Britney Spears y se centraría en su ascenso a la fama y las polémicas en las que estuvo involucrada a lo largo de su trayectoria.

Por el momento, solo se conoce que la directora Erin Lee Carr, especializada en true crime, se pondrá al frente del documental. Aún queda por saber si Britney Spears estará involucrada de alguna u otra forma en el proyecto.