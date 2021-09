Palestina celebrará las elecciones locales en diciembre

El Comité Central Electoral palestino anunció hoy que la primera fase de las elecciones locales previstas para este año se celebrará el próximo 11 de diciembre tanto en Cisjordania como en Gaza, algo que requerirá sin embargo el aval del movimiento islamista Hamás, que controla la Franja.

"El Comité Electoral ha comenzado a desarrollar un cronograma detallado de las etapas del proceso electoral y lo dará a conocer al público en los próximos días", señaló hoy en un comunicado, en referencia a las siguientes fases electorales.

Estos comicios, que definen las autoridades regionales y municipales y que según la legislación palestina deben celebrarse cada cuatro años, estaban previstos para este año pero aún no había una fecha definida.

Las últimas elecciones locales, en 2017, fueron boicoteadas por Hamás, que no permitió su convocatoria en Gaza, argumentando que no participarían de ningún proceso electoral hasta no zanjar las divisiones internas con la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Debido a esto, aquellos comicios se celebraron únicamente en Cisjordania, donde la mayoría de los votantes se inclinó por listas independientes, quitando apoyos al partido nacionalista Al Fatah, liderado por el aún presidente de la ANP, Mahmud Abás.

Hasta el momento, Hamás no se ha pronunciado sobre su decisión de participar o no de esta cita electoral, sin embargo a principios de este año había sido uno de los principales impulsores de la celebración de los comicios legislativos y presidenciales que fueron luego cancelados por Abás a finales de abril.

En aquella ocasión, analistas opinaron que el presidente de la ANP decidió evitar unos comicios en los que probablemente perdería, en parte dado que su partido se presentaba dividido en tres listas, y la suya tenía pocas opciones de ganar ante rivales como Hamás.

Mientras que las elecciones locales ya se habían celebrado en 2012, también ante un boicot de Hamás, los comicios legislativos y presidenciales que estaban previstos para este año habrían sido los primeros en más de 15 años.