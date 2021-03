El día del Down, por la socialización del colectivo

Este domingo 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down y en esta ocasión y dadas las restricciones de la pandemia desde Down Ávila han querido dejar a un lado cualquier tipo de evento y unirse a la campaña nacional que tiene un claro mensaje de sensibilización social. Bajo el título ‘Si tenemos tantas cosas en común, ¿por qué dejamos que solo un cromosoma nos separe?’ desde Down España y sus entidades federadas y por ende miles de personas en todo el territorio español, pretenden abordar un problema: la falta de amistades y oportunidades de socialización al que se enfrentan las personas con síndrome de Down cuando alcanzan la adolescencia y la edad adulta. Y es que un 24% del colectivo dice no tener amigos y un 62% tiene pocas o ninguna oportunidad para hacer nuevas amistades.

Un problema que al final «provoca su aislamiento y soledad, y que conduce a situaciones de frustración y depresión". Una circunstancia sobre la que las asociaciones de Down España pretenden hacer reflexionar a la sociedad para que esta realidad cambie.

Para recapacitar sobre ello y demostrar el lema de la campaña, aquello de que hay más cosas que nos unen a las personas con síndrome Down de las que nos separan se diseñó un precioso e interesante, si se permite la opinión, experimento en el que tres personas conocen a otras tres a través de una nueva app de contactos cuyo objetivo era detectar sus afinidades. Durante un tiempo, tuvieron la oportunidad de chatear por parejas, conocer sus gustos e intercambiar algunas de sus experiencias vitales. Surgieron, cuentan en nota de prensa «risas, reflexiones y confidencias». Tras la experiencia virtual pudieron por fin verse las caras entre ellos y conocer a aquellos con los que, simplemente, eran muy a fines. De un lado personas con síndrome de Down, del otro personas sin Down y lo que se observó es que durante los encuentros nada hacía ver la realidad, que a uno de los lados había una persona con una discapacidad intelectual.

Son historias comunes, la de personas que a uno y a otro lado amaban el baile, que sufrieron bullyng o, muy actual, que sufrieron el coronavirus. Al final se descubre, con sorpresa que al otro lado del chat había una persona con discapacidad intelectual.

Pasada la sorpresa inicial, todos ellos reflexionan sobre la importancia de dar oportunidades a las personas como los tres protagonistas de la campaña, a los que -como ellos mismos reconocen- «les unen muchas cosas».

Con esta emotiva campaña, que cuenta con el sello creativo de Contrapunto BBDO y la producción de Blur Films, queremos hacer reflexionar a la sociedad sobre los prejuicios y estereotipos que muchas veces se asocian al síndrome de Down, que hacen que no veamos a la persona que se encuentra detrás de esas etiquetas.

A todo ello se une la asociación abulense que recuerda que tiene como misión mantener un sistema de apoyo para las personas con síndrome de Down y con discapacidad intelectual, y sus familias, a lo largo de todas las etapas vitales, desde la comunicación de la noticia hasta la vida adulta.

Sus actuaciones se encaminan a romper la brecha que frena la inclusión, participación y pertenencia de las personas con discapacidad intelectual en su comunidad, incluyendo el ámbito social, donde parece estar determinado que las personas con síndrome de Down solo pueden tener relaciones de amistad con otras personas con síndrome de Down.

Con esta campaña, se busca demostrar lo erróneo de esa brecha social y favorecer un cambio de mirada en la sociedad que anime a acercarse más a las personas con síndrome de Down y a incluirlas en planes con amigos, en el ocio, en el trabajo…etc, porque son más las cosas que podemos tener en común que las que nos separan.

Como decíamos al principio, por responsabilidad ante la pandemia no se han organizado eventos públicos pero animan a la sociedad a ser parte del cambio, participando en el movimiento social #QueNadaNosSepare. Para ello, además de visualizar y compartir el vídeo, pueden enviar un mensaje de cercanía, unión e inclusión a través de sus redes sociales, para fortalecer el sentido de pertenencia a la sociedad de las personas con síndrome de Down.

El vídeo que recoge este experimento social está disponible en https://youtu.be/wx56_nmk6Lo. Merece la pena verlo.