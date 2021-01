'Filomena' pone en jaque toda la jornada

Todos pendientes de ‘Filomena’. Es el nombre más pronunciado en los últimos días, el del temporal de nieve y frío que está arrasando buena parte de España y que este fin de semana amenaza toda la jornada deportiva. La nieve ha llegado pero lo peor está por llegar con el paso de las horas. De abajo hacia arriba, las alertas se han ido encendiendo por toda la península hasta llegar a Castilla y León y en concreto a Ávila, donde las previsiones de AEMET no fallaban.Comenzó a nevar al medio día de este viernes y el aviso es que la nieve seguirá cayendo. Se habla de un cien por cien de probabilidades este sábado de que siga nevando. Y no es sólo todo lo que pueda caer, es que el intenso frío hará prácticamente imposible retirar lo caído de los terrenos de juego.

En esas ya se encuentran en el Adolfo Suárez, que no tardó en teñirse de blanco este viernes con los primeros copos. La nieve ya se acumulaba con el paso de las horas con una importante densidad al cierre de estas líneas. Tanta que desde el Real Ávila reconocen que jugar ante el Mirandés B será imposible. El partido está abocado a la suspensión. Lo que ha caído y lo que está por caer hacen prever que será totalmente imposible celebrar el partido. No obstante, no será hasta este sábado cuando se tome de manera oficial una decisión.

Y en las mismas se encuentran el Colegios Diocesanos UCAV y la Cultural Deportiva Cebrereña, que deben desplazarse este domingo a Burgos, los primeros para medirse a la Arandina en El Montecillo y los segundos para enfrentarse al Burgos Promesas en la CDCastañares. No es sólo que las previsiones meteorológicas señalan en la provincia burgalesa intensas nevadas a lo largo de la jornada del sábado, es el desplazamiento. Desde el Diocesanos reconocían en la tarde del viernes su preocupación por tener que salir a carretera.

Una situación en la que los clubes de fútbol reconocían que ante la situación excepcional que se está viviendo estos días la reacción debería de haber llegado desde la FCYLF suspendiendo toda la jornada al completo.

Una federación que no tardaba en comunicar las primeras suspensiones de partidos a lo largo de todas las categorías. En la Regional de Aficionados se suspendía el partido entre el Turégano y el Atlético Candeleda. Aunque con el aliado de la nieve, el motivo habría sido un caso de covid-19. Habrá que esperar para conocer si es posible disputar el domingo el choque entre el Bosco de Arévalo y el San Esteban de Gormaz. Y es que se espera nieve este sábado en la ciudad morañega.

Suspendido queda el partido entre el Diocesanos Aqualia UCAV y el Numancia B de la Liga Nacional Juvenil. Imposible disputar el choque en el Sancti Spíritu después de un viernes en el que ya ningún equipo entrenaba en el campo abulense. Suspendido también quedaba este viernes el duelo en el Manuel Sánchez Granado entre el Zona Norte y el Sporting Uxama así como El Espinar - Colegios Diocesanos BUCAV. Se mantenía vigente el partido entre el Bosco de Arévalo y el Calasanz de Soria del domingo, si bien las esperanzas de jugarlo son pocas.