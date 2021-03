Piden al equipo de gobierno liderar el plan territorial

El grupo municipal socialista mostró este martes su preocupación por el desarrollo del Plan Territorial de Fomento y pidió, entre otras cosas al equipo de gobierno municipal «liderazgo y firmeza», como anfitrión y destinatario que es del mismo . Y es que recordaba la portavoz del PSOE, Yolanda Vázquez que el plan se circunscribe especialmente a la ciudad y a los barrios anexionados además de al polígono industrial de La Colilla.

Entiende Vázquez que en este tema falta transparencia y es lo que reclama al equipo de gobierno al que acusa de actuar como «convidado de piedra».

Muy preocupados se mostraban por el hecho de que el ámbito temporal del plan empezó a contar e julio de 2020, ya han pasado meses por tanto y aunque resta hasta 2024 de algún modo el reloj va corriendo y de momento lo que tenemos delante es «un parón». Concretamente el que afecta a la plataforma agroalimentaria y debido a la subvención de 500.000 euros de carácter nominal y que tiene como destinatario Avilagro. No entraron en detalles puesto que no tienen, por falta de información, una opinión formada sobre la polémica con la subvención ya que no saben si fue la Junta de Castilla yLeón la que de manera «unilateral» la concedió a Avilagro o si esa decisión se tomó en el seno de los grupos de trabajo.

Tampoco tienen opinión sobre si el viceconsejero de empleo relacionado con Avilagro actuó bien o mal pues eso depende de si por ley y por compatibilidades puede estar en el cargo y en la empresa vinculada a Avilagro.

Preocupa, como decíamos que la plataforma agroalimentaria no haya empezado a dar los primeros pasos pues es una de las patas importantes de un plan de fomento que sin duda es necesario para Ávila, una provincia que «llevaba años abandonada a su suerte». Reconoce la portavoz socialista que la noticia del plan para Ávila fue una alegría pero ahora hay que desarrollarla porque son 30 millones de euros, han pasado meses «y la única partida está en el aire».

Para Vázquez tampoco dice mucho la escasa inversión prevista por el Ayuntamiento para este plan de cara a 2021 pues sólo hay previstos algo más de 800.000 euros. 125.000 también para la plataforma agroalimentaria, como tal, o para Avilagro, un punto éste que no tenían muy claro, el del destino de ese dinero y otros 200.000 de subvención directa a la Diputación que tampoco acaban de entender y piden que se clarifique, además de otros 500.000 euros. Vinculaban esa subvención a la institución provincial a la probabilidad de que sea ésta la que al final medie y lidere la plataforma agroalimentaria para empezar a dar pasos. Pero, de nuevo, sin certeza. Y a ellos se sumaría otro medio millón de euros más en los presupuestos de este año. Precisamente Vázquez anunciaba que en una de las enmiendas de su partido a los presupuestos que aún no se han aprobado van a pedir que se aumente esta partida pues al final el Ayuntamiento en el plan tiene que poner 6,5 millones de euros hasta 2024 y lo que se ha presupuestado hasta ahora estiman es poco.

Que se resuelvan las incógnitas y que el plan sea una realidad era lo que pedían porque «el parón» actual en la marcha del plan lo que es, al fin y al cabo, «es un perjuicio para los intereses de los ciudadanos» y sin duda «urge poner en marcha todas las iniciativas».

De momento, aseguraba Vázquez que lo único que se había dicho por parte del equipo de Gobierno y a los medios de comunicación es «que lamentan que el plan se haya ralentizado un poco».

Pero es que aseguraba que el tema de la subvención a Avilagro podría judicializarse dado que está recurrido y no sólo eso sino que también ese dinero se podría perder para el plan y quedarse «en una caja» de la Junta.