«Quiero un equipo que se vacíe en el campo»

Brorja Rubiato pasa del campo al banquillo del Real Ávila y lo hace con un mensaje claro que quiere hacer llegar a los que serán sus jugadores y a la afición. Con él, el esfuerzo no se negocia. Quien no dé el máximo de sus posibilidades, no tendrá ninguna opción con el nuevo entrenador encarnado, que sabe, porque lo ha vivido como jugador, que el público va a pedir de su equipo que esté en la zona alta de la clasificación, pero antes que eso él piensa en que sus jugadores «se partan la cara por este escudo y que se vacíen en el campo». Luego, los resultados se darán o no.

Acompañado por Carlos González, director general del Real Ávila, Rubiato ofreció su primera comparecencia de prensa mostrando en primer lugar su agradecimiento «por esta oportunidad que me hace muy feliz». El nuevo técnico abulense se mostró confiado ante la que será su primera experiencia en el banquillo en categoría absoluta «porque estoy rodeado de los mejores», haciendo especial mención al que será su segundo entrenador, Jorge Solano, «que me ha enseñado mucho de fútbol este año, ha estado a las duras y a las maduras y estoy seguro de que juntos vamos a hacer un trabajo muy bueno».

Dar oportunidad a los más jóvenes, teniendo en cuenta que la edad media de la plantilla será de 22-23 años, será una de las señas de identidad del Ávila de Rubiato, que tendrá «un planteamiento distinto al de la temporada pasada. Es una nueva etapa muy distinta apostando por la gente joven, porque si no se les da la oportunidad no se sabrá hasta dónde pueden llegar. Habrá una mezcla de jugadores importantes dentro del club, otros con experiencia en otros grupos de Tercera y jóvenes a los que hay que enseñar a que valoren lo que tienen, que hacen lo que les gusta, que tienen gente que les lava la ropa y un público que les apoya».

Por su parte, Carlos González se refirió a la situación de la que parte el club en esta temporada, «con unas instituciones de las que no esperamos nada, una masa de socios que supera los 450 y un apoyo de empresas locales que no llega a los 30.000 euros, con loq ue tenemos un presupuesto ridículo para representar a la ciudad de Ávila, pero aún así afrontamos la sexta temporada aquí con ilusión, ganas y trabajo».

El Real Ávila iniciará la pretemporada el próximo miércoles 21 de julio, fecha elegida para comenzar a preparar la temporada 2021-2022 que arrancará oficialmente el fin de semana del 4 y 5 de septiembre.

El nuevo técnico abulense aseguró que «hemos decidido adelantar la pretemporada porque habrá muchas caras nuevas y vamos a necesitar más tiempo para adaptarnos».

Para esa fecha el director general del Real Ávila, Carlos González, comentó que la intención del club es la de «tener ya la plantilla prácticamente cerrada». De los siete jugadores que faltan por anunciar su futuro «continuarán entre 4 y 5, estamos negociándolo», y «ya tenemos prácticamente cerrados 8 ó 9 fichajes». La confección de la plantilla apunta a un bloque de «8-9 abulense, 6-7 jugadores contrastados y 7-8 futbolistas sub’23 con proyección».