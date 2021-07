"Llego a los Juegos Olímpicos con muy buen nivel físico»

Participar en unos Juegos Olímpicos es uno de los mayores sueños que puede tener un atleta a lo largo de su carrera. Andrea Jiménez va a cumplir ese sueño que muy pocos alcanzan en su primera oportunidad, algo que ni ella misma imaginaba hace tan solo un año, cuando calificaba las posibilidades de conseguir una plaza para Tokio en una entrevista publicada en Diario de Ávila, de «un sueño muy lejano que ni me planteo» Pero a veces, las cosas que parecen lejanas, poco a poco, con constancia y esfuerzo acaban llegando, y a veces, lo que parece un sueño se acaba convirtiendo en realidad. Andrea disputará la prueba mixta de relevos en 4x400, una distancia en la que ella se encuentra muy cómoda, en la que intentará dar el máximo para seguir soñando, esta vez, con una medalla que cada día está más cerca.

¿Cómo te encuentras a tan poco tiempo de disputar tus primeros Juegos Olímpicos?

Sinceramente me encuentro muy bien. Ahora mismo no pienso mucho en ello pero si es verdad que tengo bastantes ganas de estar allí y ver qué pasa. Es una experiencia totalmente nueva y cuando vas a vivir algo así te lo tomas de la mejor manera posible. No sé si cuando lleguemos allí estaré más nerviosa, pero bueno…, hemos seguido trabajando y hemos dado todo para hacerlo lo mejor posible cuando llegue el momento.

¿Sabes ya en qué posición, correrás en la prueba de relevos?

Pues no tenemos ni idea. Es más, no sé si ni siquiera voy a correr yo. Somos seis atletas para cuatro postas y alguien se quedará sin participar. En caso de que sí que participe aún no sé en qué posta me tocará. Eso no depende de mí.Yo simplemente tengo que estar preparada por si me escogen a mí para participar en los relevos.

¿Cómo llegas a nivel salud y rendimiento a la cita más importante del año?

Vengo entrenando muy bien, llevo todo el año pudiendo entrenar sin lesiones y la verdad que estamos teniendo una continuidad que me está permitiendo coger un muy buen nivel de cara a los Juegos. Ahora mismo estoy en un buen momento para participar en algo así. De todas maneras quedan todavía unos días y quiero seguir manteniendo el nivel físico que tengo actualmente.

Vienes de batir un récord con tus compañeras de relevos, que databa de hacia 33 años, ¿es un subidón de moral de cara a este gigantesco reto olímpico?

Sí, claro. Siempre es bueno conseguir registros como este. Intentamos siempre mejorar y esto es una seña de que lo estamos haciendo, y más con marcas que llevaban tanto tiempo sin batir. Eso demuestra que estamos a un gran nivel ya no solo actual, si no también en referencia a muchos años atrás.

¿Después de participar en unos Juegos Olímpicos te quedará algún sueño que cumplir como atleta?

Es obvio que unos Juegos Olímpicos es una meta que siempre quieres alcanzar, y está claro que es uno de los mayores objetivos que puedes tener a lo largo de una carrera, pero para mí existen más cosas: algunos grandes resultados y mejorar marcas también son retos a superar y cosas que seguir buscando después de participar en Tokio.

¿Un atleta se prepara diferente para unos Juegos Olímpicos en comparación al resto de competiciones?

No sé realmente si para otras disciplinas u otras pruebas la gente cambia su método de entrenamiento, yo he seguido entrenando igual, y te diría más, aún sin haber tenido ninguna competición en estas fechas hubiera entrenado de la misma manera, independientemente de si fuesen unos Juegos Olímpicos o cualquier otra cosa.

¿Cuáles son las dificultades para una atleta española a la hora de competir en otro continente, en especial en un país tan diferente al nuestro, a nivel humedad, altitud, alimentación etc?

No sé aún muy bien, imagino que eso lo descubriré cuando lleguemos allí y empecemos a entrenar y después a competir, aunque para mí a este momento lo que más trabajo me está dando es asumir ese jet lag.De todas maneras tenemos previsto viajar una semana antes para evitar cosas de este estilo, aunque aún así es muy difícil acostumbrarse a un horario diferente al tuyo a corto plazo.

¿Podrías dar un pronóstico para el equipo mixto de 4x400 olímpico español?

Es difícil, hay que tener el día, hay que contar con lo que hagan los demás corredores y no sabría decir muy bien lo que podemos conseguir. Esperamos participar de una forma digna y si se puede clasificarse llegar lo más lejos posible. Realmente no te puedo decir qué espero de nosotros pero sí intentaremos dar el mejor resultado que podamos.