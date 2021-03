CEOE urge a desarrollar planes especiales para los polígonos

Tras conocer recientemente la no inclusión de la localidad abulense de Arévalo en el Plan Territorial de Fomento de Medina del Campo y su comarca, CEOE Ávila ve "prioritario" acometer los planes especiales para los polígonos de la provincia "anunciados por la Consejería de Empleo e Industria cuando el Plan Territorial de Fomento de Ávila quedó circunscrito a la capital y su entorno, momento en el que esta confederación defendió la extensión del plan a toda la provincia".

Según se apunta desde CEOE Ávila (antes Confae), el territorio abulense cuenta con varios polígonos que históricamente han ido surgiendo y consolidándose al amparo de las potencialidades productivas y de servicios de cada zona, siendo una referencia importante el de la localidad de Arévalo, si tenemos en cuenta la implantación de industrias, de las estructuras de servicios, de las comunicaciones y de su ubicación.

Para CEOE Ávila "es necesario, urgente y prioritario contar con los anunciados planes especiales para los polígonos abulenses, que potencien no solo las empresas que en ellos desarrollan su actividad, sino que además atraigan a otros inversores y a posibles empresas e industrias que contribuyan al crecimiento económico, al mantenimiento y creación de empleo y a la fijación de población en las zonas más desfavorecidas del territorio, como ocurre con algunos municipios en el mundo rural, tan castigado siempre y muy especialmente por la pandemia, y otros muchos por la falta de tejido empresarial y la despoblación".

La Confederación recuerda que el 'Plan Ávila 2020 – Estrategia para la Industria y el Empleo' recoge en una amplia sección los recursos y potencialidades por la proyección industrial de la provincia de Ávila, con referencias a la estructura de suelo industrial, al estado de los polígonos, su oferta, la implementación de estructuras logísticas y de comunicaciones, así como las oportunidades que para el desarrollo industrial puedan derivarse tanto de sectores consolidados como de los emergentes, como el agroalimentario, y otros nichos industriales tanto tradicionales como los apegados a la producción autóctona.

"Los tiempos actuales nos exigen subirnos al tren del progreso, que no es que vaya a salir, sino que ya está en marcha. Debemos trabajar en nuevos enfoques industriales hacia la industria del hábitat, la industria cultural y la industria digital y de las TIC, orientaciones industriales que están irrumpiendo con fuerza y cuya implantación requiere de unas dotaciones básicas, sin las cuales no solo no se puede avanzar, sino que se pierden opciones por la falta de competitividad del suelo disponible", señalan.