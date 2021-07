Ávila, provincia que mejor resiste a la 'ola de los jovenes'

La quinta ola del coronavirus, la que se está se está convirtiendo en la ‘ola de los jóvenes’, ya es una realidad. Cierto es que es distinta a las de otras ocasiones, por su mejor influencia en cuanto a hospitalizaciones y fallecidos, pero no deja de tener sus consecuencias. Así, el mayor número de contagios se ve día a día, pero lo cierto es que Ávila es la provincia de Castilla y León que mejor está resistiendo, al menos por el momento, ante esta quinta ola.

Y esta ‘resistencia’ se demuestra en las cifras, puesto que ahora mismo, aunque Castilla y León está de forma general situada en nivel bajo de riesgo a la espera de ver si hay cambios el jueves (se habla de subir a nivel 2 o cerrar el ocio nocturno), los indicadores sitúan a Ávila en riesgo medio (2), mientras que el resto de provincias de la región están en alto y muy alto.

Esto es evidente en las cifras de incidencia que, aunque están en subida, en Ávila se sitúan en 72 casos por 100.000 habitantes a 14 días, mientras que la media de Castilla y León está cerca de los 279 casos, es decir, prácticamente cuatro veces más. La incidencia a una semana está en Ávila en 54 casos, de nuevo mucho más baja que la media regional, que está en 236.

En el último día en Ávila se declararon 14 positivos, llegando el total de la pandemia a 13.392 casos. En Castilla y León fueron más de 1.100 casos en una sola jornada.

Lo que ahora se está dando es un cambio en la tipología del contagio, que es mayor entre los jóvenes. En este sentido, los datos aportados por la Consejería de Sanidad indican que en Castilla y León, entre los 20 y 29 años la tasa de contagio supera los 1.000 casos por 100.000 habitantes, siendo el grupo de edad con la tasa más alta. En el caso de Ávila hay algo de diferencia y la mayor tasa (312) se encuentra entre los 12 y 19 años, mientras que en el siguiente tramo, hasta los 29 años, es de 215. Estos dos grupos de edad son los que tienen más contagios puesto que en el resto no se supera en ningún caso la tasa de 50. Es más, entre los 70 y 79 años es de cero.

El hecho de que Ávila viva en este momento una situación mejor que la del resto de provincias no quiere decir que no haya afección. «Tenemos un incremento de casos», dijo Hernández Herrero, y en ello «el colectivo de personas jóvenes estadísticamente son los casos que más están incrementando», aunque «dentro de una contención» y teniendo que servir como «aviso» para no colapsar Atención Primaria, porque al haber más casos hay que hacer más pruebas diagnósticas y más citaciones. Es más, según explicaron Carlos Calvo, coordinador de equipos de Enfermería, e Isabel Martiño, directora médica de Atención Especializada, es cierto que en atención hospitalaria no está empeorando la situación y ahora mismo hay tres personas covid positivos ingresadas en planta y otras tres en la Unidad de Cuidados Intensivos. Es una «situación estable y muy buena», que esperan que siga así «apelando a la responsabilidad de la sociedad y especialmente de los jóvenes» para que «no haya que modificar ninguna actividad en el Complejo Hospitalario.

En el caso de la UCI de Ávila, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, explicó que el paciente con menos edad es de 54 años. La situación en Castilla y León es en general de edades más bajas, incluso con un paciente de 24 años.

Cuando se trata de Atención Primaria el aumento de casos sí está dejando su huella. Explica Carlos Calvo que se está empezando a notar en Primaria la mayor incidencia (y creen que va a aumentar más) por lo que insiste en que hay que ser «muy cautos» para ver la evolución en unas semanas. «Ahora estamos mejor que el resto pero yo no sé como vamos a estar en tres o cuatro semanas», dijo el coordinador de Enfermería, que insistió en la importancia de la «precaución».

Los pacientes de ahora, más jóvenes, se espera que no terminen en muchos casos en el hospital pero en Atención Primaria sí que va a repercutir. Además, insistió en que en las edades en la que se producen ahora los contagios hacen «muy complicado el rastreo» por diferentes motivos.