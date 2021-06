Nieves Álvarez presenta el día 30 'Vamos a contar mentiras'

Ávila es, una vez más, escenario para una novela. Concretamente lo es la localidad de Mingorría, que por segunda y vez y por obra y gracia del trabajo de la escritora Nieves Álvarez se torna escenario de una historia que atrapa desde la primera línea.

Álvarez, natural de esta localidad de la Moraña, publicó hace años ‘Alicia en el país de la alegría’, una novela ambientada en su pueblo e inspirada en la vida de su familia.Y ahora, a la vista del éxito de esa historia publica la precuela de la misma, la que se centra en la historia de amor de Juan y María, nombres ficticios tras los que se esconden sus verdaderos padres y que es, además, perfecto reflejo de la realidad de España en general y de Mingorría en particular de la primera mitad del siglo XX.

Hablamos con Nieves vía telefónica ya que reside desde hace 40 años en Cantabria. «Soy una amapola trasplantada al mar», nos regala esta preciosa imagen para describir su situación vital.

Y aunque lejos de su tierra, Nieves («de Mingorría a mucha honra»), la que fuera profesora ha querido volver a su tierra para ambientar los dos primeros trabajos de una trilogía que, ya avanza, tendrá su cierre con una tercera parte centrada en la vida de Alicia.

«En ‘Alicia en el país de la alegría’, una niña cuenta su vida en un pueblo, que es Mingorría, aunque nunca se diga el nombre», nos cuenta Nieves sobre la que en realidad es la historia de sus padres, en tiempo de posguerra.

«La gente me decía que quería conocer más de la historia de los padres, así que decidí hacer una precuela», prosigue hablando sobre la novela que ahora presenta y que es, ante todo, recalca, la historia de amor de una pareja.«Y la cuenta Alicia, aunque todo sucediera antes de que ella naciera».

«Es una historia de amor muy dura», nos descubre parte de la novela, en la que se relatan las dificultades que Juan y María encontraron para llevar adelante su historia de amor, frente a los convencionalismos propios de la época.

Nos cuenta Nieves también que en la tercera novela, que ya está adelantada, seguirá donde se quedó la primera, para poder continuar contando la historia de Alicia.

«verdades como puños». Novela que, por cierto, aún no tiene nombre. Pero que podría seguir la línea de las dos primeras, inspiradas en canciones infantiles. «El primer título es un sinsentido, en realidad, porque el país en aquella época no estaba para alegrías, pero Alicia vivió en un hogar feliz», reflexiona Nieves, que nos descubre también parte del simbolismo del título elegido para la segunda novela. «También hace referencia a una canción infantil, pero con una doble intención, porque en el libro no se cuentan mentiras, sino verdades como puños: cosas que han sucedido pero que en el país no se cuentan», y pone como ejemplo los campos de concentración que existieron.