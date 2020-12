La covid eleva un 30% las personas que acudieron a Cáritas

Cáritas estima que prestó ayuda durante 2020 a unas 170.000 personas en Castilla y León, lo que supuso cerca de un 30 por ciento más que en 2019, según las estimaciones realizadas por la organización católica. «Hay zonas donde el aumento es menor y otras, mayor, pero el promedio es ese, sin estar cerrados los datos del año», señaló el presidente de Cáritas de Castilla y León y delegado director de Cáritas Diocesana de Zamora, Antonio Jesús Martín. «Podíamos decir que en torno al 33 por ciento de las personas que han acudido a Cáritas, en general, durante esta crisis, es gente nueva, que no había acudido a Cáritas y que lo hace por primera vez, lo cual está mostrándonos que la situación es difícil para muchas personas», añadió. En este contexto, Martín de Lera recalcó que Cáritas y la Iglesia, en general, habla de estar «más cerca que nunca», ya que «no podemos olvidarnos de que tenemos que estar cerca de las personas que sufren, de las personas excluidas porque lo llevamos en nuestra identidad y en nuestros genes». Antonio Jesús Martín hizo estas declaraciones, junto con el obispo de Zamora, Fernando Valera, en el Centro de Formación y Empleo, en la capital zamorana, durante la presentación de la campaña ‘Esta Navidad, más cerca que nunca’ y la exposición de los datos sobre personas atendidas por Cáritas. «El futuro que se nos presenta no es fácil. 2021 no va a ser fácil. Mientras hay vida hay esperanza y queremos que muchos hermanos nuestros salgan de situaciones de pobreza y vamos a seguir al pie del cañón. Las administraciones son las primeras que deben implicarse con la nueva explosión de pobreza que se nos presenta», rubricó.

Antonio Jesús Martín, quien agradeció al obispo de Zamora su «preocupación y cercanía a la realidad de la pobreza y la exclusión», recordó que Cáritas indica, en su campaña de Navidad que, «cuando parece que todo, desde marzo, nos distancia y nos ayuda a decir que no hay que estar pendiente del otro», la organización católica ha escogido como lema ‘Este año, más cerca que nunca’.

«Las demandas de alimentación, vivienda, en ayudas de todo tipo vinculadas a lo más básico, dispositivos electrónicos para los niños, la brecha digital, todos los temas de trámites online, para lo cual mucha gente no está preparada, y apoyo afectivo ante la soledad y la incertidumbre», anotó.

Impacto de la pandemia

El presidente de Cáritas afirmó que, aunque el inicio de la pandemia de la covid-19 «nos pilló a todos con el pie cambiado» y que «se vio desbordado» el sistema sanitario, «tristemente –y hay que decirlo– hubo un triaje, una selección de las personas que se podía atender o no en el sistema sanitario», y apostilló: «No lo digo yo, sino los informes oficiales, de Médicos sin Fronteras y de Amnistía Internacional». En este sentido, Martín de Lera apuntó que «pretendieron que las residencias fueran centros sanitarios, que no lo son ni estaban preparadas, y a muchos abuelos, en el conjunto de España, no se les derivó a los hospitales».

Antonio Jesús Martín reconoció que «en la segunda ola, eso no ha pasado, el sistema sanitario está mejor organizado, ha sabido responder con mejor eficacia y hay que reconocerlo». «Probablemente, a todos nos pilló desprevenidos y no sabíamos reaccionar ante esa situación. Lo cierto es que en los centros de mayores, el virus, en general, ha entrado y se ha cebado. Cuando la apuesta inicial de la vacuna es por los centros residenciales de mayores por algo será», dijo.