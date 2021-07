Eslovenia afirma que no reprime la libertad de prensa

El primer ministro de Eslovenia, Janez Jansa, afirmó este martes que Eslovenia no reprime ni la libertad de prensa ni a los periodistas y afirmó que las críticas por este asunto desde Bruselas y diferentes organizaciones internacionales tratan de "transferir un problema esloveno al nivel europeo".

Jansa acudió este martes al Parlamento Europeo para presentar las prioridades de la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea que su país asumió el pasado 1 de julio y que le permitirá llevar las riendas de la agenda comunitaria durante los próximos seis meses, un periodo que arranca marcado por los roces por los problemas de su Ejecutivo con la independencia judicial o la libertad de prensa.

El debate de este martes en el pleno fue un aperitivo de ello, con asuntos como la protección de la labor de los periodistas, la independencia de la prensa y la financiación de los medios públicos planteados por varios de los líderes de los grupos durante el debate en el hemiciclo.

"El último periodista que entró en la cárcel por lo que escribió está de pie frente a ustedes ahora mismo. Hay cero represión en Eslovenia contra los medios y los periodistas. Esto simplemente es un caso de transferir problemas eslovenos al nivel europeo", afirmó Jansa.

La ONG Respuesta Rápida a la Libertad de Prensa advirtió esta semana en un informe de que el partido de Jansa sigue una estrategia para "socavar" el periodismo crítico que pasa por remodelar el panorama mediático para difundir noticias favorables al Gobierno, una narrativa que se ha visto reforzada al hacerse con su propia red de medios progubernamentales, fundados y financiados por miembros del partido, con quienes mantienen una estrecha relación.

Durante la rueda de prensa, Jansa afirmó que cada vez que es primer ministro -este es su tercer mandato no consecutivo- el índice de libertad de prensa en su país asciende. No obstante, Reporteros sin Fronteras ha colocado al país en 2021 cuatro puestos por debajo de lo que estaba en 2020.

Preguntado por los informes y advertencias de ese tipo de organizaciones independientes, Jansa dijo que "no se puede entender el idioma y la situación en Eslovenia sin involucrarse", vivir una semana en el país y "ver la actitud del Gobierno hacia la prensa". "No juzguen por lo que les dicen otros", añadió.

En la misma rueda de prensa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recalcó que la libertad de prensa "es un elemento central de las democracias" y recordó que los periodistas deben "poder hacer su trabajo" y los medios estar "correctamente e independientemente financiados". "Lo vigilaremos", afirmó.

También el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, recordó que "la posibilidad de que los ciudadanos puedan estar informados de manera apropiada e independiente" es "clave" para la Eurocámara e instó a recibir "respuestas rápidas sobre las cuestiones abiertas" en este ámbito.

Mientras que el capítulo del Estado de derecho reflejó las diferencias de dureza de los mensajes de los diferentes grupos políticos del Parlamento, la ausencia del fiscal delegado esloveno para la Fiscalía Europea contra el Fraude sí unió a todos los partidos para urgir a Jansa a que proceda con las nominaciones lo antes posible.

Jansa se volvió a referir a un problema que él califica de "dobles estándares" en la Unión Europea y criticó que "toda Europa" esté centrándose en la ausencia de su fiscal mientras que nadie pregunta por los países que no han decidido participar en este mecanismo de adhesión voluntaria (Polonia, Hungría, Suecia, Dinamarca e Irlanda).

"Sentimos el retraso, pero esto no significa que nos retiremos del mecanismo, nos gustaría que todos los Estados miembros participen. Creemos que es necesario y que una buena supervisión de los fondos está en nuestro interés común. Y esto no significa que entre tanto no tengamos control del uso de fondos europeos en Eslovenia", puntualizó.

"Tendremos un fiscal delegado para otoño si todo el mundo hace su trabajo", añadió.