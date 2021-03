Un año sin Federer

Dudas y muchas sombras en su posible regreso. Son casi 40 años encima (cumple el 8 de agosto) y Roger Federer sigue inactivo. Su último descarte el Masters 1.000 de Miami, del 22 de marzo al 4 de abril en el que sí están inscritos Novak Djokovic y Rafa Nadal.

Una temporada marcada por la pandemia y el destrozo de los circuitos, además de la larga ausencia del suizo. No se sabe a ciencia cierta si aquel 30 de enero de 2020 cuando cayó en Melbourne contra el ‘número uno’ en las semifinales, la lesión en una de sus rodillas estaba haciendo ya efecto. Lo cierto es que una semana después vencía a Nadal por 6-4, 3-6 y 6-3 en la exhibición Tennis For Africa, ante cerca de 52.000 espectadores, en Ciudad del Cabo, y tras esto no se le volvería a ver.

Privado el circuito de una de sus más carismáticas figuras, la crisis sanitaria llegó después y con ella las cancelaciones de los torneos y los cambios de fechas para intentar salvar lo que se pudiera. Wimbledon, uno de los objetivos fijos del helvético, no resistió, aunque económicamente se salvó gracias a su especial seguro.

Y el de Basilea se prodigó entonces en apariciones entrenando contra un frontón en solitario, mientras nevaba, o con ‘desafíos’ en las redes sociales, con sombrero incluido, y charlas con exjugadores, entre ellos el de Manacor, que causaron sensación.

A falta de torneos, las especulaciones sobre su vuelta a las pistas eran el tema principal. Todo hasta que a principios de junio su entrenador, Severin Luthi, puso en duda su regreso, ya que su recuperación no seguía los cauces previstos.

Fue después en un encuentro telemático con el brasileño Gustavo Kuerten cuando las palabras de Federer sembraron el desconcierto. «No veo una razón para volver a entrenarme, creo que pasará mucho tiempo hasta que podamos volver a competir. No echo tanto de menos el tenis», apuntó.

Sus frases destilaban una falta de motivación y desgana atípicas en el considerado como uno de los mejores tenistas de la Historia, que ha forjado su leyenda gracias a su gran tenis y a que las lesiones, escasas, le han respetado, y ha sabido distribuir los torneos y elegirlos con sapiencia para cuidarse.

Así estuvo un trienio sin pisar la tierra batida y midiendo fuerzas solamente en los eventos en los que sabía que podía defenderse, aún con 39 años, y ante el empuje de los más jóvenes.

Empate con Nadal

Pero lo que no pudo evitar fue la victoria de Nadal en Roland Garros, triunfando en París por 13 ocasión, y con esto igualando sus 20 Grand Slam. Federer de forma elegante y señorial no dudó en felicitar al de Manacor.

«Siempre he tenido el mayor respeto por mi amigo Rafa como persona y como campeón. Como mi mayor rival durante muchos años, creo que nos hemos empujado mutuamente para convertirnos en mejores jugadores. Por lo tanto, es un verdadero honor para mí felicitarte por tu vigésima victoria de Grand Slam», aseguró entonces.

Llegar sano y en condiciones al Abierto de Australia de 2021 era el objetivo del suizo para acabar la temporada como ‘el cinco’ del mundo.

Las alarmas sonaron de nuevo en junio cuando el helvético anunciaba un nuevo traspié. «Considero, como ya pasó en 2017, que debo tomarme el tiempo que sea necesario para estar en mi mejor nivel para volver a jugar. Extrañaré a mis fans, pero voy a regresar en 2021», añadió.

La vuelta del suizo está por ver. Quién sabe si, tal vez, la próxima semana en Doha.