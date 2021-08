Sergio Rodríguez anuncia su retirada de la selección español

Sergio Rodríguez anunció este miércoles su retirada de la selección nacional de baloncesto después de 154 partidos y siete medallas, entre ellas los oros del Mundial 2006 y el Eurobasket 2015, y dos preseas olímpicas, la plata de Londres 2012 y el bronce de Río 2016.

"Después de estos días de descanso y reflexión, tras tantos años en la Selección Nacional ha llegado el momento de decir adiós. No ha sido fácil, pero estoy seguro que es el momento apropiado", aseguró Rodríguez a través de su perfil oficial en la red social Twitter, en el que definió su paso por la selección como "un viaje fantástico".

Su retirada del equipo español se suma a las de los hermanos Pau Gasol y Marc Gasol, que confirmaron tras la derrota contra Estados Unidos (81-95) en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que cerraban su etapa en la selección nacional.

"Durante todos estos años he sido muy feliz y me he sentido un privilegiado por poder hacer lo que más me gusta y además contribuir a los éxitos de la Selección", señaló Rodríguez, que destacó que en este tiempo ha podido compartir equipo "con grandísimos jugadores" y agradeció el apoyo a la afición y a los presidentes de la Federación Española de Baloncesto durante su carrera, José Luis Sáez y Jorge Garbajosa, este último con el que coincidió como jugador.

El base canario reconoció que sus expectativas cuando debutó con la selección en 2005 "se han visto superadas en éxitos y experiencias". "No solo hemos sido compañeros, sino también amigos. De todos he aprendido, tanto cuando hemos ganado como cuando hemos perdido", agregó.

El actual jugador del Olimpia Milán italiano logró un oro europeo sub-18 en 2004, un año antes de debutar con la selección española absoluta, el 28 de agosto de 2005, en un amistoso contra Francia correspondiente a la preparación para el Eurobasket de Serbia y Montenegro. Disputó siete minutos y anotó tres puntos en la antesala de su primer gran torneo, en el que España fue cuarta.

A partir de entonces, fue partícipe en el éxito del Mundial de Japón 2006 y una de las piezas clave del laureado recorrido de los últimos 15 años de la selección española, exceptuando los Juegos de Pekín 2008, para los que no fue convocado por el entonces seleccionador, Aíto García Reneses.

Su trayectoria incluye dos títulos, el Mundial 2006 y el Eurobasket 2015; la plata olímpica de Londres 2012 y la europea de 2007; y tres bronces, el olímpico de Río 2016 y los europeos de 2013 y 2017.

"Para mí los veranos desde el año 2000 siempre han estado ligados a las concentraciones de las distintas categorías de selecciones. Esas convivencias han marcado mi carácter y mi visión del baloncesto como experiencia de vida", declaró Sergio Rodríguez, que definió como "un lujo" haber pertenecido a la "familia" de la selección española.

"Espero haber podido responder adecuadamente a los retos a los que nos hemos enfrentado, siempre juntos y sin fisuras", añadió el director de juego, autor de 885 puntos (5,7 por partido), 455 asistencias (3 por encuentro) y 204 rebotes en sus 154 internacionalidades absolutas.

"Un pilar fundamental para la seleccion", según Carbajosa

La reacción a su decisión fue inmediata por parte del presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, que le definió como "un pilar fundamental de la historia de última década y media de la Selección", a través de un comunicado en la página web del organismo.

"Hablar del 'Chacho' es para mí especial porque hemos compartido campeonatos y concentraciones, numerosos éxitos y afortunadamente pocos sinsabores, y nuestra relación ha ido más allá de la de simples compañeros, es por encima de todo de amistad", añadió Garbajosa, que destacó la "calidad deportiva y humana" del base canario.

El presidente de la FEB señaló el papel de Rodríguez en "la transmisión de los valores" de la selección española y dijo que "siempre" tendrá "las puertas de la Federación abiertas" en el futuro.

Otro excompañero en la selección y el Real Madrid, Felipe Reyes, también reaccionó inmediatamente en Twitter a la decisión del base. "Merecido descanso, sin duda, aunque quienes amamos este deporte echaremos de menos tu magia. España ha disfrutado contigo", expresó el pívot, recientemente retirado del baloncesto profesional.