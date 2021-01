Primer domingo de compras

DOMINGO de paseos buscando el sol, que calentó algo la fría mañana en Ávila, y también domingo de compras en la recta final de la campaña navideña. El comercio local estrenó el año con la primera apertura autorizada en festivos de un 2021 que, como en los anteriores, tendrá dieciséis jornadas de este tipo, las diez establecidas por la Junta de Castilla y León y otras seis estipuladas por el Ayuntamiento de la ciudad, en el marco de la declaración de zona de gran afluencia turística. Así, además de este 3 de enero los comercios (independientemente de su tamaño) podrán abrir los festivos 10 de enero, 14 de marzo (domingo anterior al día del padre), 1 de abril, 4 de abril (domingo de Resurrección), 2 de mayo (domingo del puente de mayo), 3 de mayo (festivo del puente de mayo por San Segundo), 20 de junio, 4 de julio, 15 de agosto (festivo nacional), 16 de agosto, 5 de septiembre (domingo del Mercado Medieval)y 5, 12, 19 y 26 de diciembre, ya de nuevo en plena campaña navideña.

De momento el primer domingo de apertura de 2021 fue aprovechado por muchos para apurar sus compras de cara al Día de Reyes, ya fuera en el centro de la ciudad, en algunos barrios, en el parque comercial Las Moruchas o en el centro comercial El Bulevar. En una jornada marcada por las bajas temperaturas, las distintas zonas comerciales fueron ganando ambiente con el paso de las horas. No obstante, aunque no fueron pocos los abulenses se animaron a aprovechar el festivo para mirar o comprar regalos, en muchos establecimientos no lograron llegar al nivel de afluencia y ventas registrado tan solo un día antes. Las medidas de seguridad y restricciones de aforo volvieron a estar presentes.

Perfumerías, tiendas de ropa y complementos, establecimientos de deporte, tecnología y hogar... las opciones para este domingo eran de lo más variado para facilitar las compras a los Reyes Magos en esta atípica campaña navideña. Además, los consumidores pudieron aprovechar las rebajas y promociones que ya están en marcha en muchos comercios, a la espera de que el día 7, como viene siendo costumbre, arranque la campaña de forma tradicional, que no oficial, porque el periodo sigue liberalizado.

El movimiento comercial, además, benefició a algunos establecimientos hosteleros situados en los entornos comerciales.