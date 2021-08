Hagan sus apuestas

Dos años después vuelve el Concurso Nacional de Salto de Obstáculos CSN****, una de las pruebas deportivas con más personalidad y más longevas en una ciudad que vio como la sequía, primero, y el covid-19, después, lo borraban de un plumazo del calendario y ponía en serios aprietos su regreso. Porque lo que muchas veces se pierde, ya no se recupera. Pero lo que parecía un negro futuro se ha convertido en un nuevo presente. Costó hacerlo posible, pero finalmente el Ayuntamiento de Ávila, de la mano de la empresa One to Go, responsable del concurso para las tres próximas ediciones (2021, 2022 y 2023), han podido sacar adelante una edición en la que un total 100 jinetes y 200 caballos saltarán a la pista hípica de San Segundo a partir de este jueves y hasta el domingo. Se echarán de menos en esta edición figuras tan carismáticas como las de Mariano Martínez Bastida, Blai Capdevila, Kevin González de Zárate o Iván Serrano, el favorito de todos, pero habrá otros. Y lo más importante, habrá concurso.

Comienza este jueves la 58º edición del Concurso Nacional de Salto de Obstáculos en jornada matinal con las habituales pruebas de iniciación y en este caso con el Trofeo Fundabem (altura 1,10). Continuará la primera jornada con el Trofeo Con la Música a otra parte (1,20), el Trofeo Margarito Bar (1,30) y se cerrará con el Trofeo Coca Cola sobre 1,40.

El viernes arrancará la mañana con el Trofeo OcioCaballo (altura 1,00) para continuar con el Trofeo Zona Equus (1,10). Sobre 1,20 se disputará el Trofeo Ávila Auténtica -Memorial Fernando Moyano y sobre 1,40 llega la prueba grande del viernes, el Trofeo Jeep Cervera. Por la noche, Trofeo One to Go.

La mañana del sábado comenzará con el Trofeo Idea Publicidad (1,00 metro) y sobre 1,10 se disputará el Trofeo Pinol. La tarde continuará sobre los 1,20 del Trofeo STXExpress para dar paso al ‘Pequeño GranPremio’, el Trofeo Caser Seguros - Memorial Antonio Castro sobre 1,30 metros a desempate. Por la noche, Trofeo American Pest Control.

Llegará la última jornada, la del domingo. Día grande. Tras la disputa del Trofeo MKMedia (1,00) y el Trofeo Mahou (1,30) cerrará el concurso el GranPremio Ayuntamiento de Ávila -Memorial Jaime Gabarrón, que se disputa sobre alturas de 1,45 en un recorrido con desempate al que accederán los mejores.

Cuatro días de intensa actividad y competición en los que se repartirán hasta 30.000 euros en premios, 8.000 para el ganador del GranPremio.No faltarán las tradicionales apuestas, cuyas taquillas estarán habilitadas tanto en el Lienzo Norte como en los alrederores de la pista.

Un regreso con ausencias

Después de dos años de ausencia regresa el Concurso Nacional de Salto de Obstáculos, aunque lo hace sin la presencia de aquellos que durante los últimos años han levantado de las gradas a los abulenses. La lista de inscritos nos deja la ausencia de los dos grandes favoritos alGranPremio en los últimos años, el vizcaíno Iván Serrano, ganador en cinco ocasiones (2018, 2015, 2014, 2013 y 2011), y el vitoriano KevinGonzález de Zárate (2016). Tampoco estará el catalán Blai Capdevila (2017),Mariano Martínez Bastida, Imma Roquet o Jesús Garmendia. Nombres que en los últimos años se habían ganado un hueco entre los aficionados abulenses. Sí estarán Jaime Gabarrón, que volverá a pelear por un triunfo que logró en 2012, en una edición con los hermanos Fernández Gil-Fournier (Luis ganó en 1991) o los hermanos Fernández Rey, Alfonso Roquet, Borja Bidón o Juan Ignacio Álvarez Fermosel. Habrá ausencias, pero no faltará la emoción.Eso seguro.

Público sí, pero limitado a 1.000 espectadores

Una de las características que siempre han definido al Concurso Nacional de Salto de Obstáculos de Ávila ha sido el calor del público, sus ánimos y pasión por una prueba que año tras año llenaba de color las gradas y los aledaños de la pista hípica de San Segundo. Vuelve el concurso y, pese a las restricciones de la covid-19, vuelve el público a las instalaciones, aunque de manera limitada. Será un total de 1.000 personas las que podrán acceder al recinto, cuya entrada se realizará por un único punto para controlar los accesos. Una edición que también mantiene sus tradicionales apuestas.