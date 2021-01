Conferco pide vigilar el cierre de los centros comerciales

La Confederación de Comercio de Castilla y León (Conferco) exigió hoy a la Junta de Castilla y León una "exhaustiva" vigilancia e inspección del cumplimiento de las restricciones en las grandes superficies, para que "no se repitan situaciones de competencia desleal, como se sucedieron en diciembre con la aplicación de las mismas restricciones".

En un comunicado emitido a los medios de comunicación, recuerdan que varias organizaciones miembro de Conferco denunciaron ante la Junta la venta de productos no esenciales en las grandes superficies, mientras que el comercio ubicado en las galerías comerciales tuvo que permanecer con la persiana bajada en plena campaña navideña. "Estas denuncias se acompañaron de tickets de compra que demostraban la venta de productos no autorizados, incurriendo en una competencia desleal, que de no vigilarse mediante una inspección eficaz se volverá a repetir durante las próximas semanas", señalan.

A su vez, la Confederación regional quiso poner de manifiesto el "malestar de las provincias que mantienen actualmente los indicadores sanitarios que han permitido continuar con su actividad según los criterios establecidos con anterioridad, y que con la aplicación de estas nuevas medidas se han visto perjudicadas".

En este sentido señalan que el acumulado de pérdidas que lleva el sector desde el pasado mes de marzo, junto con unas "previsiones pesimistas" para este trimestre, "está poniendo en riesgo la supervivencia de cientos de empresas y con ello la pérdida de miles de puestos de trabajo", fundamentalmente aquellas que están estrechamente relacionadas con la movilidad y las relaciones sociales: comercio enfocado al turismo, equipamiento de la persona, estaciones de servicio y proveedores del sector de la hostelería.

Por ello desde la patronal del comercio en Castilla y León instan a la Junta a establecer un plan de actuación que contemple ayudas y medidas para el tejido comercial que más duramente se está viendo afectado por la crisis sanitaria y las restricciones impuestas.