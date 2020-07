Cien municipios llevan cinco años sin vender ni una vivienda

Más de 1.825 días sin venderse ninguna vivienda, ya sea nueva o de segunda mano. Estas es la realidad que presentan casi un centenar de municipios en Castilla y León, que han visto como la actividad inmobiliaria de su zona se ha quedado en standby desde hace más de un lustro. La despoblación, el envejecimiento de la sociedad y las dificultades de los más jóvenes para acceder a una vivienda están dejando a cero el marcador de muchas localidades de la región que ven cada vez más carteles de ‘Se vende’, pero cada vez menos interesados. Un número de municipios que no alcanza a representar el cinco por ciento del total autonómico, pero que sirve para alertar de la ‘desertización’ de la actividad económica en algunas zonas de la Comunidad. En concreto, la mayoría de estos municipios sin actividad inmobiliaria se encuentran en tres provincias, Burgos (19 pueblos),Salamanca (18) y Soria (16), que acaparan más del cincuenta por ciento de las localidades sin venta de viviendas en un lustro. León, con un municipio en esta situación, Segovia, con 3, y Palencia y Zamora, con 5, presentan las menores ratios de localidades sin transacciones en cinco años, según los datos que maneja elMinisterio de Fomento

Además, una veintena de municipios de Castilla y León llevan más de una década sin despachar una vivienda. Se trata de Blasconuño de Matacabras, Collado del Mirón, Marlín, Santa María del Arroyo, enÁvila; Barrio de Muñó, Manciles, Olmillos de Muñó, y Pinilla de los Moros, enBurgos; La Atalaya, La Bastida, Castraz, Espadaña y Puebla de San Medel, enSalamanca; Aldealices, Cabrejas del Campo y Portillo de Soria, en la provincia soriana; y Berceruelo, Puras y Villasexmir en Valladolid.

Sin embargo, el número de municipios sin actividad inmobiliaria se dispara hasta los casi doscientos, el 10 por ciento de la Comunidad, en el caso de aquellos que no han vendido ninguna vivienda desde 2017, es decir en tres años, y hasta el medio millar durante el último año, una cifra que ya representa a casi uno de cada cuatro localidades de Castilla y León.

Una realidad muy diferente es la de las viviendas nuevas, cuyo movimiento sigue en standby doce años después de que explotara la burbuja del ladrillo. El 90 por ciento de los municipios de la Comunidad, algo más de 2.000, no anotó ninguna venta de vivienda nueva en el último año; 1.840 no lo hicieron durante los últimos tres, y casi 1.400, el 60 por ciento de municipios, no han vendido una casa nueva en los últimos diez años.

Transacciones. En cualquier caso, durante el primer trimestre del año, último con cifras oficiales, en la Comunidad se produjeron 5.338 transacciones inmobiliarias. Se trata del peor trimestre desde 2016, una realidad achacable a la pandemia del coronavirus, y a como desde mediados de marzo la población quedó confinada en sus domicilios. Todo ello después de que en 2019 Castilla y León registrase casi 26.000 compra venta de viviendas anotando una mejoría respecto a los años anteriores.