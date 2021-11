El Hereda responde ante el Universidad de Valladolid

Hereda.

Herrera (25), Izquierdo (19), Ndiaye (15), Talamino, Vukcevic (15) -quinteto inicial- Dagotto, Alejo (2), Villalba (3), Callenbach (3),Mario García, Guille (9).

Universidad de Valladolid.

Encinas (22)Ruiz (2) Heras (7), Sierra (3) Arribas (20) -quinteto inicial- Cano (3), Gago, Burgoa, Segura (4), Bermejo.

Árbitro.

Aguado Muñiz y Cubero Rodríguez.

Sin eliminados.

Parciales.

7-9/ 19-23/30-29/ 42-34/ 51-42/69-50/ 91-61

Incidencias.

Encuentro correspondiente a la jornada 11 de la Liga EBA- ABdisputado en el CUM Carlos Sastre.

La tarde se abrió con dudas y se cerró con un 91-61 en el luminoso que ejemplifica, como pocos, lo que es este Hereda Ávila Auténtica El Bulevar, un equipo que tiene puntos, baloncesto y más plantilla que muchos de sus rivales, incluido el Universidad de Valladolid, pero que por su falta de confianza en momentos claves vive en una situación en la tabla que hizo del partido ante los vallisoletanos una final anticipada para no convertir la pelea por la permanencia en algo muy turbio. El equipo respondió y acabó por regalar a los aficionados, que poco a poco se van sumando a la grada, un final amable y mucho más abultado de lo que se pudo pensar en los primeros instantes.

Arrancó especialmente mal el Hereda Ávila Autentica El Bulevar ante un Universidad de Valladolid que pronto obligó a Carlos Osvaldo Gómez a pedir tiempo muerto. 2-7 en el marcador y cinco rebotes ofensivos consecutivos de los vallisoletanos en la misma jugada. Tuvo que poner orden el técnico argentino ante los probemas defensivos de los suyos. En ataque Vukcevic desde el exterior (5-7, minuto 4) ponía un poco de orden. Desde el triple (Marco Villalba, 10-13) se mantenía enganchado al partido el Hereda Ávila Auténtica y desde el exterior era AntonioIzquierdo (15-15, minuto 8) el que lo empataba. Los verderones parecían recuperarse tras la 'pajara' inicial, aunque volverían a dejarse escapar a los vallisoletanos en el tramo final del primer cuarto (19-23).

El inicio del segundo cuarto fue todo lo contrario al primero. El equipo se metió en partido. Callenbach, con su primera canasta como verderón en su vuelta al CUMCarlos Sastre, abrió un parcial de 8-0 (27-23)con el que los verderones comenzaban a mandar sobre el parqué. Se desesperaba con los suyos Domingo Cano. Vukcevic, el más destacado de los locales hasta ese momento, firmaba su segundo triple de la noche (30-23, minuto 14). Ni mucho menos estaba todo dicho. El Universidad de Valladolid recuperó terreno (30-29, minuto 15) pero entre Vukcevic, el triple de Guille y la bandeja de Alejo tras robarle la cartera a los vallisoletanos en el saque, volvieron a fabricar una ventaja interesante (37-29) desde la que comenzar a mirar hacia adelante con otro ánimo. Encinas y Arribas quiseron darle la vuelta a la situación pero a los locales se les veía mucho más cómodos. Ndiaye, en un dos más uno, e Izquierdo, llevaron al equipo al descanso con un cómodo 42-34.

El paso por los vestuarios no le sentó nada bien a los verderones. Les faltó tensión en defensa y le sacó partido el Universidad de Valladolid para subir posiciones (46-42, minuto 23). Pero en la 'caraja' verderona emergieron Ndiaye e Izquierdo, que con dos triples desde la esquina –9 puntos en el inicio del cuarto– colocaron a los verderones en máximas (54-42, minuto 26) y a los vallisoletanos en la zona técnica convocados por Cano, que suspiraba por los errores de los suyos en ataque. Les costaba un mundo anotar. Si los verderones eran capaces de gestionar el momento, el partido podía ser suyo (57-48).

Un parcial de 7-0 del Hereda Ávila Auténtica, liderados por Herrera, y la falta de acierto del Universidad de Valladolid colocó en el luminoso el 64-48 con el que los verderones caminaba hacia el triunfo. Aunque la tarde había comenzado con dudas, la noche llegó convenciendo a todos. Cinco minutos tardó Valladolid en anotar la primera canasta en el último cuarto cuando Segura hacía el 69-50. Estaba fuera de partido un Universidad de Valladolid que vio como Herrera le hacía de manera consecutiva 6 puntos (75-52)mientras Domingo Cano abría los brazos pidiendo a los suyos una explicación que no le podían dar. Fue el último cuarto de Herrera. 23 puntos en diez minutos (parcial de 34-13) para someter a un rival que no se le podía escapar vivo al equipo del CUMCarlos Sastre. Y no se fue (91-61). Había que ganar y se ganó.