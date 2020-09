"Preocupación" por la "falta de previsión" en la Gerencia

Los procuradores autonómicos del PSOE de Ávila, Miguel Hernández y Soraya Blázquez, consideran «preocupante» el contenido de la denuncia de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en el Valle del Tiétar, a la que apoyan en sus reivindicaciones ante la «falta de previsión» que ha demostrado la Gerencia de Salud de Área de Ávila.

En este sentido, los procuradores socialistas recalcan que «siendo conocido el notable incremento de la población durante los meses de verano en el sur de la provincia y después de los reiterados anuncios de posibles rebrotes de coronavirus, resulta evidente que la planificación de la citada Gerencia deja mucho que desear cuando el personal sanitario critica sobresaturación de trabajo».

A su juicio, según han manifestado a través de un comunicado de prensa, «no es de recibo que no exista una programación para suplir a los médicos que disfrutan de su periodo de vacaciones o a los que se han tenido que acoger a una baja laboral, como tampoco se entiende que, ante la situación que vive la provincia, sobre todo la zona sur, desde la Gerencia no se haya exigido un mayor número de rastreadores».

Los parlamentarios socialistas abulenses lamentan el «perjuicio» que la «pasividad» de la Gerencia está ocasionando en la atención sanitaria que se presta en esta provincia, especialmente en los centros de salud de la zona sur, que son los que mayor presión poblacional registran en verano, «generando entre los usuarios de la sanidad pública una incertidumbre que podría haberse evitado», manifiestan.

También han llamado la atención sobre la indignación que ha causado entre la ciudadanía las consultas médicas no presenciales, generalizándose la atención telefónica, que no siempre se produce en las condiciones idóneas, por lo que han reclamado a la Junta la dotación de medios y recursos necesaria para reforzar la Atención Primaria.