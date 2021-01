«Esta temporada ha sido como tres de aprendizaje»

El 2020 comenzó para Víctor Rodríguez como un novato con muchas ganas de pilotar pero demasiado que aprender de su nueva categoría, el Campeonato del Mundo Supersport 300. Lo cerró como un ‘veterano’ de la competición. «Este año ha sido como tres temporadas de aprendizaje en una misma» valora el piloto de Piedralaves ante un rocambolesco 2020 en el que vivió de todo. Y de todo ello supo levantarse.

La pandemia y el confinamiento le alcanzó como a todos los pilotos, subido a la moto y a punto de comenzar el nuevo curso. Sin embargo a partir de ese momento fue todo una montaña rusa. Su regreso a la competición no fue el esperado. Se quedó fuera del campeonato durante cuatro carreras por la exclusión de su equipo, el 2R Racing, tras un inoportuno catering prohibido por la organización y las medidas del covid-19. Readmitidos por Dorna, Víctor Rodríguez no tardaba en demostrar su valía. Firmaba su primera victoria en el World SSP300 en el circuito de Motorland, Aragón. La alegría apenas le duró unas horas. La organización se la arrebataba por una modificación en la moto no permitida. Una mala experiencia y cambio de equipo en verano. Del italiano R2 Racing al holandés EABTen Kate Racing. Con ello, cambio de moto. De la Kawasaki a la Yamaha. Era como volver a empezar de cero en la recta final de un campeonato reducido a la mínima expresión. Pese a todo esto, victoria moral para el abulense. «Ha sido un año de mucho aprendizaje. Si veo el resultado a nivel de clasificación, es una mierda. Las cosas como son, pero las pocas carreras que he podido correr las he hecho bien» señala sin pelos en la lengua el joven piloto, que ya sabe que en 2021 volverá a correr el World SSP300 de la mano de un proyecto «ambicioso» que ha llamado a su puerta. Lo tiene claro. «Me lo he ganado».

Cuando ha podido correr, el abulense ha demostrado que tiene pilotaje en sus manos. No sólo este año, sino los pasados, pero llegar a una categoría nueva y con todo lo vivido no era sencillo hacerlo. «Creo que puedo optar a grandes resultados, no sólo en una carrera. He aprendido mucho de la moto, de las carreras, de la categoría...» valora Víctor. No sólo ha sido gracias a la preparación sino también a la mentalidad. «Tenía que hacerlo bien, demostrar que no era un don nadie al que le volvían a dejar correr. He terminado siendo ese chico que podía estar en el grupo delantero. Cuando empecé no me conocía nadie y nadie me respetaba. Al final lo hacían.Ya me conocían».

Por todo ello y mucho más tiene muy claro que 2020 no ha sido un año malo. «Ha sido un reto tras otro reto», pero siempre con la moto. Porque tras un 2019 lleno de problemas que no le dejaron correr, este año ha sido diferente. «Sin motos no sé que soy. Tengo 20 años y llevo corriendo desde los 8. Si me quitan las motos, ¿qué soy, qué hago?» Todo gira en torno a la moto. «En 2019 estaba parado, sin embargo aunque 2021 ha sido mazazo tras mazazo, volví. Si me echaban, ganaba, si me descalificaban, volvía y lo hacía bien, si cambiaba de moto demostraba que soy mejor. Todo eso sube la moral. Sé que tengo mucho que mejorar, ya lo tenía que mejorar antes y más con una moto nueva, pero ya sé en qué debo centrarme».