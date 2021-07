El bumerán es un arma bien conocida en algunas series de videojuegos como The Legend of Zelda y ahora es también el principal recurso para atacar del protagonista de Boomerang X (para PC y Switch), aunque se trata de un bumerán multipala cuyo aspecto no se ajusta a la imagen mental más habitual de este objeto, con el que hay que recorrer distintos escenarios llenos de enemigos y que va evolucionando a medida que avanza el juego, de manera que puede ralentizar el tiempo, atacar a varios objetivos a la vez y el protagonista puede aprovechar su impulso para teletransportarse. El resultado es un juego poco convencional con acción trepidante y movimientos fluidos (no apto para los proclives a experimentar mareos cinéticos).