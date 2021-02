«El sector agroalimentario siempre ha sido innovador»

Desde que se creó Bankia Forward son muchas las empresas a las que han asesorado. ¿Cuál es el balance de esta iniciativa y qué ofrece?

Efectivamente, estamos muy satisfechos de la acogida que ha tenido esta iniciativa, no solo a través de los eventos que hemos venido realizando por toda España con la participación de muchas empresas de sectores como la agricultura, el turismo o la alimentación, sino también por la propia evolución de este proyecto incorporando continuamente mejoras para poder asesorar mejor a las empresas. Bankia Forward by Inssai es una iniciativa que acompaña a las empresas, sean o no clientes de la entidad, en el desarrollo de sus futuros negocios con la finalidad de inspirar, co-crear y financiar proyectos de innovación.

Los objetivos de Bankia Forward pasan por potenciar las estrategias de innovación de las compañías, ayudarles a entender el cambio, generar networking y facilitar recursos para generar nuevos negocios. Este proyecto lo desarrollamos a través de la realización de jornadas como la que celebraremos hoy bajo el título ‘Jornada Agro 2021: Explorando oportunidades en tiempos de crisis’, así como la publicación de informes y la creación de un espacio online, Radar Bankia Forward, en el que las compañías tienen acceso a información y herramientas útiles para el diseño de una estrategia empresarial de futuro.

En estos tiempos difíciles, este tipo de acompañamientos a pymes se convierte en vital. ¿Qué grado de salud se están encontrando en las empresas del país?

Así pensamos en Bankia. Siempre tratamos de estar muy cerca de los clientes para ayudarles a tomar las mejores decisiones, y por supuesto, en esta crisis nos hemos volcado en este sentido. La situación es compleja, nunca nos habíamos enfrentado a algo como esta pandemia y, lógicamente, el sector empresarial se resiente, pero no queda otra que apalancarnos en las fortalezas que tenemos para seguir adelante. En cualquier crisis surgen oportunidades y el éxito está en saberlas aprovechar. La banca ha demostrado en esta crisis que tenía un papel decisivo y que no era el problema, sino una parte importante de la solución porque mantener fuertes a las empresas, que son las generadoras de empleo, es fundamental para evitar que se agrave la crisis económica. En esto hemos estado y estamos centrados para ser capaces de apoyar a nuestros clientes en función de sus necesidades.

El sector agroalimentario ha sido uno de los resilientes de la pandemia. ¿Qué expectativas tiene este sector de cara a una recuperación económica?

Este sector, además de las incertidumbres económicas generales, siempre ha tenido que afrontar la gestión de una variable diferencial, la incertidumbre climatológica que condiciona cualquier plan de negocio. En este sentido, es un sector muy activo en incorporar y desarrollar permanentemente innovaciones que permitan sortear estas dificultades. Pero además, en los últimos años, ha crecido de forma exponencial el grado de exigencia del cliente que no solo quiere saber con mayor detalle las características de lo que consume, sino también cómo ha sido producido, lo que, sin duda, ha supuesto un nuevo reto en términos de responsabilidad social para las empresas del sector agro.

Este jueves se celebra un nuevo foro de Bankia Forward: ‘Reiventando la Agricultura en el Nuevo Escenario post Covid-19’. ¿Qué claves se tratarán?

La Jornada Agro 2021 de hoy, en la colaboración con La Tribuna de Ciudad Real, es para que las pequeñas y medianas empresas del sector agro, en un momento de tanta incertidumbre, encuentren ideas que les sean útiles para sus proyectos empresariales. Contaremos con las palabras de bienvenida de nuestro presidente, José Ignacio Goirigolzarri, con su visión sobre el sector; también con la experiencia de varios empresarios de primer nivel; explicaremos la apuesta decidida de Bankia a través de direcciones territoriales de Agro, con el apoyo de la Fundación para la FP Dual y con la ponencia de Jesús Navarro, CEO de Innsai Business, que nos hablará sobre las tendencias que marcarán la evolución del modelo de negocio del sector.

Las dos Castillas tienen un alto porcentaje del PIB dedicado al sector primario. ¿Cómo se convence a un sector eminentemente tradicional para implementar i+D?

El sector es el que mejor conoce lo que se requiere en cada momento para ser eficiente y competitivo. No se trata tanto de convencerles, que lo están, sino de ayudarles financieramente en las necesidades derivadas de sus proyectos de transformación e innovación. En las dos Castillas, desde el primer momento de la crisis, hemos trabajado para responder a las necesidades financieras que pudieran tener sus empresarios en general, y los agricultores y ganaderos, en particular, porque el sector es prioritario para nosotros. Durante un año tan complejo como el que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus, en Castilla-La Mancha hemos concedido casi 170 millones de euros en nueva financiación al sector agro en el marco de nuestra estrategia de potenciar esta línea de actividad y de prestar un servicio adaptado a sus profesionales. En total, hemos formalizado más de mil operaciones de pequeñas, medianas y grandes empresas del sector en las cinco provincias. Además, el año pasado, financiamos con 276 millones de euros más de 1.550 operaciones en Castilla y León.

¿Qué respuesta están dando a las pequeñas pymes, sobre todo agroalimentarias, para afrontar esta crisis tan imprevisible y desconocida?

En Bankia hemos sido muy activos en todo tipo de iniciativas que siempre tienen al cliente en el centro, desarrollando funcionalidades y modelos de negocio que se adapten a los cambios de nuestros clientes. Ejemplo de ello son la creación de Bankia Fintech by Insomnia en Valencia como aceleradora de startups que aporten soluciones innovadoras para nuestros clientes; nuestra red de centros ‘Conecta con tu Experto’, que dan asesoramiento virtual a nuestros clientes para que puedan tomar las mejores decisiones; Soluciona Empresas, todo un ecosistema digital de soluciones para clientes y no clientes, o Bankia Forward, en el que se enmarca la jornada de hoy. Tenemos productos específicos como el anticipo de cosechas, el anticipo de la PAC, la financiación de seguros agro o el préstamo agro abastecimiento. Pero en Bankia nos gusta hacer banca de clientes y lo que tratamos es de estar muy cerca de cada empresario para entender mejor sus proyectos y poder plantearle distintas alternativas con el objeto de que pueda tomar la mejor decisión financiera en cada momento.