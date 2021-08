Navarredonda otorga ayudas de 500 euros por nacimiento

Ni es el primero ni, a buen seguro, será el último de los ayuntamientos abulenses que traten de frenar la despoblación rural a base de ayudas con las que fomentar la llegada y permanencia de niños en sus localidades. Hablamos de Navarredonda de Gredos que aprobó hace ya algún tiempo subvenciones de 500 euros que se darán a aquellos padres que lleven por supuesto algún tiempo empadronados en la localidad (mínimo un año) y que o bien tengan un hijo, o lo acojan o lo adopten. Son las tres modalidades que se contemplan en esta línea de ayudas que está vigente desde el pasado mes de abril y que se prorrogará hasta finales de ese mismo mes pero del año 2023.

De momento son dos años de vigencia los que tiene una medida que salió adelante en el Pleno del pasado mes de marzo pero que ha sido esta semana cuando ha llegado al Boletín Oficial de la Provincia que es el que le da toda la legalidad.

Para el alcalde de este municipio de Gredos, José Manuel Jiménez, es un gesto necesario e incluso de cara a futuro quiere que vaya a más. Destaca además el regidor que a la hora de la aprobación de esta iniciativa no hubo fisura alguna y los tres grupos políticos con representación en el Consistorio dieron el sí, fueron los cuatro del PP, los dos de Ciudadanos y el representante del PSOE que no dudaron en respaldar una acción que ya ha tenido a su primer beneficiario. «Sí», afirma el alcalde ya lo ha solicitado una mujer que acaba de ser madre. Una grata noticia teniendo en cuenta que se trata de una pareja que lleva ya bastantes años en el pueblo «a la que yo casé hace un par de años» y que aunque el padre tiene el trabajo en Madrid ha creado, cuenta Jiménez, una empresa en la localidad.

A futuro hay dos nacimientos previstos en breve espacio de tiempo con lo que es muy probable que repartan más ayudas de las recientemente aprobadas.

La intención del regidor es crecer, la partida no tiene límite presupuestario pero asegura que propondrá al Pleno establecer esa ayuda en 100 euros al mes (con lo cual pasaría de 500 a 1.200 euros anuales).

Esa ayuda llega en un buen momento y con la idea de sumar habitantes, siempre bienvenidos. No es el peor momento porque desde que comenzó la pandemia hasta ahora han conseguido sumar vecinos para Navarredonda hasta tal punto de que «hemos sobrepasado por primera vez en muchos años la barrera de los 500 habitantes». De hecho el pequeño que ha sido el primer beneficiario de esta subvención suma el vecino número 501, a la vista hay otros dos nacimientos como decíamos así que si no hay defunciones seguirán en ese medio millar que tanta alegría ha dado a un pueblo que ahora cuenta con no pocos vecinos que llegaron con la pandemia, se empadronaron y en muchos casos teletrabajan desde allí. Cuenta Jiménez que ya tuvieron que ampliar un colegio que cuenta ahora con 34 escolares a los que se suman otros 9 de guardería. Sangre joven, lo que un pueblo necesita y eso que no cuentan los que allí residen y que estudian ESO o Bachillerato fuera de la localidad