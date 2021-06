La agricultura profesional como bandera de la nueva PAC

La Consejería de Agricultura volvió a unir fuerzas con las organizaciones profesionales agrarias, en el marco del Consejo Regional Agrario, para exigir al Gobierno de España y a la Unión Europea que la agricultura familiar profesional sea «bandera de la nueva PAC», que se espera sea aprobada en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión, que se celebra entre los días 28 y 29. Así se lo hizo saber el consejero del ramo, Jesús Julio Carnero, al ministro de Agricultura, Luis Planas, durante el Consejo Consultivo celebrado junto al resto de consejeros de las diferentes comunidades, en el que Carnero también instó a Planas a «llegar a un acuerdo de la PAC» para dar al sector primario «certidumbre». Así lo señaló en su primera comparecencia ante los medios de comunicación después de superar la covid-19. Precisamente, sus primeras palabras han sido de agradecimiento para organizaciones agrarias, «compañeros» de Gobierno, en especial a Ángel Ibáñez y Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la «responsabilidad» desarrollada al frente de su departamento en su ausencia, y al presidente Alfonso Fernández Mañueco, en un «momento personal tan complicado».

«Llevamos mucho hablando de la PAC y aún no se ha logrado un acuerdo», lamentó Carnero, que pidió a todos los ministros de la Unión que «sean capaces de llegar a un acuerdo para la certidumbre y la estabilidad de nuestros agricultores y ganaderos». Reconoció, no obstante, las divergencias que están impidiendo el acuerdo, entre las que citó «la arquitectura verde», ante la que el consejero mantuvo que «la sostenibilidad medioambiental no puede permanecer soltera, tiene que estar casada con la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social».

También se refirió a la condicionalidad reforzada y los ecoesquemas, señalando que desde Castilla y León son partidarios de que «se pueda rotar en una explotación dentro de las distintas parcelas», frente a la propuesta del Parlamento Europeo de rotación entre explotaciones porque «es algo de muy difícil cumplimiento y burocratiza en exceso la PAC»; y manifestando, en relación a los ecoesquemas, que se deben aplicar «con prudencia y moderación» y de forma «progresiva», donde además la agricultura ecológica no permanezca en el primer pilar sino en el segundo.

Pidió asimismo Carnero que el importe de las ayudas acopladas «se mantenga en los niveles» de la actual PAC y que «no excluya a una ganadería tan señera en Castilla y León como la ganadería de lidia», además de solicitar «un plan nacional integral de apoyo y ayuda al sector ovino y caprino, que tantos beneficios puede reportar a nuestros ganaderos». En ese ámbito, el nacional, el consejero de Agricultura ofreció al ministro «total colaboración» para la futura construcción del plan estratégico nacional, en el que, en aplicación de la nueva PAC, el pago redistributivo «debe ir dirigido al agricultor genuino», al igual que las ayudas directas, cuyo límite debe ser del 15%.

Por último, sobre la contribución medioambiental del segundo pilar, considera que las posturas están «muy cercanas». «Para Castilla y León no es tanto que sea uno u otro, es más importante que computen para alcanzar ese porcentaje medidas como las ayudas a las zonas con limitaciones naturales, y a ser posible al 100%, las propuestas están ahora entre el 60 y el 40%», explicó.