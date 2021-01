Hace casi una treintena de años, Sveltana y Yuriy Panteleenko, una pareja de Moscú, Rusia, rescataron a un oso huérfano y decidieron adoptarlo y darle un hogar. En aquel entonces era solo un cachorro de 3 meses. Ahora es un oso adulto de casi 200 kilos y 2 metros de alto que convive como uno más en la familia.

A pesar de su envergadura, Stepan está tan domesticado que es posible verlo sentado en el sofá viendo la tele o ayudando a regar las plantas. Lejos de lo que pueda parecer, dada su naturaleza, el oso es muy sociable y, en palabras de sus dueños, jamás ha mordido a nadie.

Su día a día se resumen en ingerir 25 kilos de pescado, practicar un poco de fútbol en el jardín y de vez en cuando posar para las cámaras de distintos medios.

Ver la tele con un oso... lo normal en esta familia rusa

Hasta la fecha ha ilustrado páginas para Daily Mail, The Sun, The New York Post, y ha trabajado con modelos tailandesas, australianas, alemanas y británicas en sesiones de fotos que no duran más de 30 minutos cada una.