El Diocesanos confirma la continuidad de Pablo Negro

No podía ser de otra manera. Pablo Negro seguirá en el Colegios Diocesanos UCAV. Lo confirmaba el club de manera oficial después de un arranque de pretemporada en la que fue una de las ausencias llamativas en un grupo protagonizado por la continuidad de sus principales jugadores y en el que el ‘8’ colegial no podía faltar. Y no faltará, aunque las lesiones, y en concreto el hombro, se han convertido en un serio problema para el centrocampista. Fue el pasado mes de enero cuando el jugador tenía que abandonar el césped con problemas en le hombro. Desde entonces, un auténtico ‘calvario’. No sólo fue la propia recuperación, sino varias recaídas, la última de ellas en su reciente incorporación a los entrenamientos del equipo.

Tras dar el salto a la Tercera División de la mano del Santa Marta de Tormes, destino que compartió con jugadores como Tena o Raúl, el abulense no consiguió hacerse un hueco fijo en el Alfonso San Casto. En febrero del 2020 salía del conjunto charro en busca de los minutos que no tenía de vuelta a un Colegios Diocesanos UCAV entonces en la Regional de Aficionados. La 2021-22 comenzó con buenas sensaciones.Era una temporada importante para ser el que era, aunque el hombro no le dejó tomar vuelo. Confían en el club colegial en él. Si las lesiones le respetan, es un jugador diferencial para la plantilla de Somoza.