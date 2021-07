En busca de la sombra

En una jornada donde el calor ya fue intenso, el hospital Provincial vivió el mayor llamamiento a vacunarse hasta ahora, con 2.600 personas nacidas en 1976 y 1977 citados a vacunarse durante toda la jornada. En esta convocatoria se inoculó con la vacuna Pfizer a vecinos de la capital y de las zonas básicas de salud de Las Navas del Marqués, Burgohondo, Muñana, San Pedro del Arroyo, Muñico y Ávila Rural. La respuesta ciudadana ante la vacunación fue muy positiva, ya que la mayoría estaba esperando este momento con muchas ganas, lo que se reflejaba en la satisfacción que mostraban después de recibir la dosis correspondiente. En cambio, la meteorología es uno de los factores negativos del día de vacunación masiva, por lo que la gente iba buscando sombra por las altas temperaturas, dado que fue de los días más calurosos en las jornadas de vacunación.

A las 9 de la mañana comenzaba este día tan intenso y ya estaba todo preparado para iniciar las vacunaciones en el Hospital Provincial, con los profesionales sanitarios y las dosis a administrar en el interior del edificio. Había, también, miembros de la Agrupación de Protección Civil en el exterior controlando la entrada y la salida de las diferentes personas allí citadas y, en general, ayudando a la organización.

La afluencia se pudo ver desde primera hora de la mañana y sí es cierto que fueron formándose colas con quienes acudían. En general, al menos por la mañana, se hablaba de media hora de espera, aunque en algunos casos se prolongó a una hora o incluso más completar el proceso, también por la tarde, dependiendo del momento. Era un goteo de gente que iba poniéndose a la cola y, aunque no se vivió lo que el domingo anterior, sí que es cierto que se buscaban sus propios trucos para no pasar calor, buscando las sobras dadas por algún árbol o incluso una ambulancia para alejarse de un sol que iba ganando en intensidad a lo largo de la jornada. Sí que hubo momentos en los que la fila dio la vuelta en el hospital pero fue porque se iba separando a la gente para que pudieran estar a la sombra, gracias a Protección Civil. No se veía, en general, a mucha gente con agua para refrescarse, pero sí gorras y algún abanico.

Ese goteo de gente hizo que a las 13,00 horas ya hubiera pasado a vacunarse más de medio centenar de personas, cuando aún quedaba mucho día por delante.

Tras dejar atrás la espera y recibir la vacuna (una vez pasado por el registro y recibir el correspondiente ‘pinchazo’), había que esperar los 15 minutos marcados para controlar posibles reacciones adversas. Eso se hacía en una zona con sillas bajo una carpa donde el ambiente, en general, era de ilusión, con satisfacción de haber recibido por fin la tan esperada vacuna. En algunos casos se hablaba que se la hubieran puesto mucho antes si hubiera sido posible, y se alababa la organización.

Había quien recordaba que había tenido que pasar por la covid y vivido situaciones duras, incluso con ingresos, por lo que la vacuna era prácticamente recibida como un paso a otra etapa. Era una espera que ya llegaba a su fin.

Lo que no había en ningún caso eran dudas sobre si querían ponerse la vacuna. Su respuesta en todos los casos era un sí rotundo. Y si hubiera sido antes, mejor.

El proceso de vacunación ha hecho que, hasta ahora, se hayan administrado en Ávila 158.562 dosis de vacuna contra la covid-19, con 2.000 en la última jornada (con datos del martes). Con ellas se ha completado la vacunación a más de 69.000 personas, que han recibido las dos dosis correspondientes o una si es de Janssen. Desde el inicio del proceso de vacunación han llegado a Ávila más de 191.000 dosis de vacuna, con un 87,39 por ciento de ellas ya administradas.