Trabajadores de hostelería del Lienzo Norte se concentran

Los trabajadores del bar-restaurante Lienzo-Norte, perteneciente al Centro de Exposiciones y Congresos de Ávila, se se han concentrado esta mañana ante el Ayuntamiento de la ciudad para mostrar su malestar por la situación en la que han quedado. «Queremos pedir que el ayuntamiento se haga responsable de nuestra situación. El gerente se jubila a fecha 31 de diciembre y el ayuntamiento no ha querido sacar a concurso, a subasta el Lienzo antes de esta fecha. Nosotros perdemos todo y nos quedamos en el paro, sin que lo saquen a concurso público y sin que nadie se haga cargo de nosotros».

Los trabajadores se lamentan que si el ayuntamiento hubiera sacado a subasta este servicio de hostelería del Lienzo y el próximo concesionario podría haberlo asumido y hacerse cargo del empleo de los 19 trabajadores que estaban en plantilla en este complejo hostelero.

En cuanto a la reunión mantenida la semana pasada con representantes del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, el representante sindical de los trabajadores manifestó que el ayuntamiento todavía no había dado ninguna respuesta a sus reclamaciones. «Además –prosiguió denunciando Eduardo González–, en el Ayuntamiento conocían esta situación desde el verano y no han querido hacer nada. Tanto el alcalde como muchos de los concejales conocían esta situación, lo mismo que el gerente del Lienzo Norte. ¿Para qué han dejado pasar todo? Para lavarse las manos y para sacar a concurso el Lienzo limpio, sin trabajadores, importándoles nada las familias que viven de ello».

Los trabajadores se lamentan que con esta situación a partir del 1 de enero pasarán a engrosar las listas de paro de la provincia. «Porque han querido, porque no lo han intentado, que por lo menos que hubieran intentado sacarlo a subasta y algún empresario lo habría cogido y nuestros trabajos seguirían ahí. Pero no lo han querido ni intentar».

Nuevos intentos. «Seguiremos intentándolo», comentaba María Jesús González, responsable de Hostelería de Comisiones Obreras, quien lamentaba que «entre el ayuntamiento y el Lienzo se están lavando las manos, pasando de unos a otros la pelota y no quieren saber nada. Se van a quedar 19 trabajadores con sus respectivas familias en el paro. Creemos que es importante que lo muevan cuanto antes. De hecho, nos reconocieron el otro día que esto lo sacarían a pliegos nuevos para marzo. Vamos a ver si hacemos un pequeño esfuerzo, pues los gastos tampoco son tan terribles, y mantenemos a esta gente hasta que salgan los nuevos pliegos, que creo que sería lo correcto y lo justo», proponía la responsable de Hostelería de CCOO.

Nota del Lienzo NOrte. La entidad Exposiciones y Congresos Adaja S.A.U. aclara en una nota de prensa que hizo pública esta noche en la que dice que «la responsabilidad sobre la plantilla y los trabajadores en su totalidad de la cafetería ubicada en estas instalaciones corresponde únicamente a la empresa arrendataria de este espacio, con la que existe un contrato de alquiler». Yañade: «Como sociedad mercantil, Exposiciones y Congresos Adaja S.A.U. arrendó en el año 2013 a la empresa actual, mediante contrato de alquiler, la cafetería y el restaurante ubicado en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de Ávila, por un periodo de cinco años, prorrogables otros cinco. Dicho contrato de alquiler es única y exclusivamente de esta parte del inmueble y no conllevaba personal alguno adscrito. Fue la empresa arrendataria la que contrató a todo el personal necesario para poder atender la cafetería y restaurante ubicados en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte, en función de su criterio empresarial. La empresa arrendataria ha comunicado su decisión de finalizar la relación contractual de alquiler con la sociedad Exposiciones y Congresos Adaja S.A.U., antes de vencer el contrato. Corresponde, por lo tanto, a la empresa que durante estos años ha tenido alquilados la cafetería y el restaurante, y no a la sociedad Exposiciones y Congresos Adaja S.A.U, todo lo relativo a la relación contractual con sus trabajadores , con los que esta sociedad mercantil no tiene relación alguna».