Salvador Cruz (PP) renuncia al acta de procurador en Cortes

El viceportavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Salvador Cruz García, presentó hoy su renuncia al acta de procurador por motivos estrictamente personales y abandona la política activa, aunque expresa su compromiso con el PP, según informa la formación.

En próximas fechas tiene previsto incorporarse al sector privado, una actividad que le impedirá desarrollar con plena dedicación su actual labor parlamentaria, explica en un comunicado. Cruz, procurador por Salamanca, ejercía como portavoz adjunto y portavoz de Hacienda de su grupo.

“Ha sido un inmenso honor poder trabajar por y para todos los salmantinos y castellanos y leoneses desde las Cortes de Castilla y León”, afirma Salvador Cruz, quien muestra su orgullo por una labor que le ha permitido defender y velar siempre por los intereses de su tierra desde el Parlamento Autonómico.

“Llevaré siempre en mi corazón a Salamanca y a Castilla y León; me lo han dado todo y no hay palabras para expresar tanto agradecimiento. Gracias al presidente del Grupo Parlamentario Popular y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, por la confianza y el apoyo que me ha brindado durante mi trayectoria pública”.

En el mismo comunicado, da las gracias al expresidente Juan Vicente Herrera que le respaldó en sus inicios de la actividad parlamentaria, y a Julián Lanzarote, que fue quien primero depositó su confianza en su persona.

También, da las gracias a los procuradores del Grupo Parlamentario Popular, al personal de las Cortes de Castilla y León, al personal del Grupo Popular, y al portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, con los que ha trabajado “codo con codo por un futuro mejor para todos los castellanos y leoneses”.

“Estoy orgulloso de haber formado parte de esa gran familia. No quiero olvidarme del resto de procuradores de otras formaciones políticas, con los que he confrontado en el debate parlamentario, siempre desde la divergencia política, pero desde el máximo respeto y consideración personal”, añade.

De la misma manera, agradece al Partido Popular por darle la oportunidad de poder luchar por Salamanca, como concejal del Ayuntamiento primero, la actividad política más próxima al ciudadano y más gratificante que uno puede desarrollar en su vida pública, dice. También como senador y procurador en las Cortes de Castilla y León después.

Finalmente, da las gracias a todos los salmantinos, en especial a los que refrendaron mayoritariamente con su voto las distintas candidaturas del Partido Popular en las que “he tenido el inmenso honor de concurrir; eterno agradecimiento por su apoyo, cariño, confianza y comprensión. Nunca lo olvidaré”

“Renuncio a mi escaño como procurador para iniciar una nueva etapa profesional en el sector privado que afronto con ilusión. Con ello dejo la política activa, pero estoy y estaré siempre en el Partido Popular, que ha sido, es y será siempre mi casa”, concluye Salvador Cruz.

Ante la próxima celebración del congreso provincial del PP de Salamanca, Cruz se decantó por la renovación y por que no se presente el actual presidente Javier Iglesias, además es uno de los representantes de una candidatura alternativa, si bien siempre expresó su apoyo a Alfonso Fernández Mañueco.