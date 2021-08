El Ayuntamiento busca ya las carrozas para la Cabalgata

El Ayuntamiento de Ávila continúa con su tramitación para que las próximas navidades todo esté dispuesto en la ciudad para su celebración. Así, y aunque aún faltan unos meses por delante hasta que llegue ese momento, ya ha empezado a preparar la próxima Cabalgata de Reyes que se espera que este año sí pueda recorrer las calles de la ciudad en la tarde-noche del próximo 5 de enero. Yes que no hay que olvidar que el año pasado, dada las restricciones provocadas por la pandemia de la covid-19, finalmente no se pudo celebrar y los Reyes Magos de Oriente acudieron a las instalaciones del Lienzo Norte para recibir a los niños abulenses.

De esta forma, y ante la previsión de que este año se pueda desarrollar con normalidad, el Ayuntamiento de Ávila ha publicado las prescripciones técnicas para el suministro, mediante arrendamiento, de tres carrozas decorativas para la Cabalgata de Reyes 2022, para lo que se destinará un presupuesto de 11.200 euros, IVA incluido.

Esa licitación ha venido de la mano de otra que anunciaba Diario de Ávila en días pasados y es que el Ayuntamiento de Ávila también ha sacado a licitación el contrato del servicio de redacción de un proyecto de alumbrado ornamental en diversas calles de la ciudad para las fiestas de Navidad y Reyes 2021 / 2022, con un presupuesto de 100.000 euros, IVA incluido.

Según explicaron fuentes municipales, el contrato incluirá el arrendamiento, instalación, mantenimiento y posterior retirada de los elementos ornamentales por parte de la empresa adjudicataria, que debe tener en cuenta para la iluminación la colocación de ornamentos en edificios, árboles y farolas, así como arcos o guirnaldas para las calles.

Desde el Consistorio abulense se quiere ser previsor para que no ocurra lo que en años precedentes en que, por unos motivos u otros, su montaje se ha demorado en exceso y el encendido se ha tenido que retrasar hasta bien avanzado el mes de diciembre. En esta ocasión la previsión con la que se está trabajando desde el Ayuntamiento de Ávila es que el montaje pueda iniciarse en noviembre y el desmontaje, en enero, con posterioridad al día 6 de este mes. De hecho, su puesto en funcionamiento se quiere adelantar al viernes 19 de noviembre, para lo que se indica en las cláusulas del pliego de contratación que el periodo máximo de instalación de las luces será antes del días 12 de noviembre, estando programada su retirada entre los días 7 y 30 de enero. Las luces estarán encendidas de 18,00 a 00,00 horas, salvo en los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, que lo estarán hasta las 2 de la madrugada.

Además de la iluminación de la fachada de la Casa Consistorial, también se prevé motivos navideños de farola de mayor tamaño en diversas avenidas y calles de la ciudad. Igualmente, hay previstos arcos luminosos en calles de la ciudad, guirnaldas en puntos del casco histórico, árboles decorados, decoración para rotondas e instalaciones específicas para las plazas de Santa Teresa y Mercado Chico, entre otros motivos.

Las empresas interesadas disponen de plazo hasta el 17 de agosto para presentar ofertas a esta licitación que se encuentra publicada en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Ávila.