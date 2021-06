«Un día para disfrutar»

Desde la cercanía y naturalidad que le caracteriza, Rubén Peña vive con normalidad los días previos a su nombramiento como Hijo Predilecto de Ávila, distinción que se le entregará mañana miércoles en un acto que arrancará a las 20,30 horas en el centro municipal de exposiciones y congresos LienzoNorte, y cuya preparación ultima el Ayuntamiento de Ávila.

El portavoz del equipo de gobierno, José Ramón Budiño, desveló que el acto tendrá dos partes, «una institucional en la que se llevará a cabo el nombramiento, con la entrega de la medalla de la ciudad y de un pergamino, y una segunda que consistirá en un homenaje a su trayectoria a la victoria en la Europa League». En esa parte Budiño anunció «sorpresas para el homenajeado y asistentes», así como el reparto de camisetas y la presencia de representantes de diferentes clubes futbolísticos de la ciudad que querrán acompañar a Rubén Peña en un día «pensado sobre todo para disfrutar», destacó el futbolista del Villarrreal, que hizo un llamamiento para que, sobre todo los chavales, «para que disfruten de este homenaje precioso».

«Ser abulense es algo de lo que siempre me he sentido orgulloso», comentó Rubén Peña, quien se calificó como «familiar con todo el mundo, en Ávila nos conocemos todos y eso hace que me sienta tan cercano a todos».

Para el jugador del Villarreal, reciente campeón de la Europa League, «ser hijo predilecto es algo que poca gente consigue, y que hayan pensado en mí es algo irrepetible. No tengo palabras para ello, solo quiero disfrutar del momento y trabajar para conseguir más cosas para que Ávila esté más alto y pueda tener presencia en todo lo que pueda conseguir en lo que me depare mi carrera».

El del miércoles «será un gran día para mí que disfrutaré con toda mi familia y que espero que todos los que vayan también lo hagan con nosotros». Peña es consciente de que «un nombramiento de este tipo sería más complicado en otra ciudad más grande, pero lo que permite que se haya dado es cómo se han ido poniendo los cimientos en mi carrera deportiva».

Después de la tensión de toda la temporada, «vivo estos días previos al homenaje con naturalidad» porque ahora «me toca disfrutar» después de cumplir el sueño de «jugar en Europa, que se ha cumplido, y encima ganando un trofeo en mi primer año en competiciones europeas».

Pensando ya en la próxima temporada, y todavía con 16 días libre por delante, las próximas expectativas y deseos de Peña en el fútbol son los de «escuchar el himno de la Champions en el césped», algo que podrá hacer la próxima temporada, y «vestir la camiseta de la Selección Española», un sueño que, visto lo conseguido por Rubén, no es imposible.