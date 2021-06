La empresa dice que quiere fomentar el sector cerámico

Transportes Excavaciones y Hormigones Sonsoles S.L. comunicaba a través de una nota de prensa a este periódico que en enero de 2020 «valoró la posibilidad de renunciar total o parcialmente a sus expedientes mineros en la provincia de Ávila como consecuencia del abandono del proyecto por parte de un fuerte grupo inversor de capital privado cuyo deseo era llevar a cabo un gran desarrollo industrial en el Valle Amblés destinado a la fabricación y comercialización de productos cerámicos de última generación, siempre haciendo uso de los recursos minerales como materia prima y biomasa como fuente de energía térmica y eléctrica mediante el uso de la cogeneración eléctrica».

«No obstante a todo lo indicado –prosigue afirmando la empresa– Transportes Excavaciones Hormigones Sonsoles S.L., aún siendo consciente del gran impacto que supone la retirada de un gran grupo inversor y sobre todo la gran oposición social al proyecto latente en el entorno de los yacimientos a explotar, ha decidido continuar adelante con la tramitación de los expedientes mineros, confiando, como no puede ser de otra forma, en que se encuentra bajo el amparo legal que le proporciona la legislación sectorial en materia de minería urbanismo y medio ambiente».

Defiende, por otra parte, la empresa que «exista una explotación minera no significa que el ganadero o el turismo rural no pueda seguir ejerciendo su actividad. Aquí no se trata de quien está primero, se trata de si el que ejerce la actividad debidamente legalizado y cumple la legislación sectorial que le afecta. Solo conseguiremos el desarrollo de la zona y evitar que continúe el éxodo a las grandes ciudades con iniciativas que cohesionen y que sumen entre sí, y nunca resten por la descalificación de unos contra otros».

En cuanto a la descripción del proyecto comenta en primer lugar un «tratamiento y beneficio de materias primas: arcillas y feldespatos para ser utilizados en composiciones cerámicas en la fabricación de soportes cerámicos de pasta blanca». En segundo lugar el «desarrollo de energías renovables, para ser utilizados como fuente de energía térmica y eléctrica (biomasa, solar, eólico), I+D+I». Por último se pretende «fomentar la implantación del sector cerámico en Ávila para la fabricación de productos cerámicos de última generación en base a las materias primas autóctonas, minerales, de nuestra Comunidad Autónoma, cuyo destino sería Europa en una proporción del 90 por ciento de la producción. Internacionalización de la actividad». Y añade, «se trata de un proyecto ambicioso, pero no imposible. Si tenemos las materas primas en la región para fabricar el producto, ¿porqué no hacerlo?» De hecho, el objetivo de la empresa es la fabricación y comercialización de productos desde la extracción de materias primas hasta su puesta en obra y posterior recuperación como producto reutilizable o reciclado dentro del marco de crecimiento sostenible». La empresa defiende el concepto de sostenibilidad y afirma que contempla«el respeto del entorno y el medio ambiente de forma que las actividades en dicho entorno sean viables en el presente y en el futuro, de manera de una actividad no consuma ni elimine los recursos existentes». De hecho, como aclara la empresa, se redacta un plan de reforestación de la zona de extracción, cuyo cumplimiento será supervisado por la propia administración.

En todo caso defiende que «compatibilización es la palabra clave. Se puede y se debe con las actividades existentes o futuras que puedan darse en la comarca, puesto que entendemos que un desarrollo industrial de futuro no solo debe ser viable en lo económico, sino también debe serlo en lo social y medioambiental».