La ONCE reparte 350.000 euros en Arévalo

La varita de la suerte ha vuelto a tocar a la localidad de Arévalo y, una vez más, gracias a la ONCE.

En este caso, el Cupón Diario de la ONCE del pasado martes 4 de agosto ha repartido 350.000€ entre los vecinos de la capital morañega.

El responsable de repartir tanta alegría entre los vecinos de Arévalo ha sido Daniel Campo Huerta, vendedor y afiliado de la Organización Nacional de Ciegos desde hace más de una década. Él ha sido, como se apunta en el comunicado remitido este jueves a los medios de comunicación, el ‘centinela de la Ilusión’ que ha repartido diez cupones del 39.674, número premiado en la primera categoría del sorteo del Cupón Diario del martes 4 de agosto.

«Dar el premio y además en mi pueblo es todo un orgullo. Me hace feliz saber que he repartido la suerte entre quienes muestran su solidaridad con nosotros y nuestra labor social todos los días», ha declarado Campo, que ha querido aprovechar esta ocasión para recordar que el próximo 15 de agosto hay una nueva oportunidad de hacerse millonario con el Extra de Verano. Por eso, no duda en animar a todos los abulenses a hacerse con un boleto para tentar a la suerte a la vez que se ayuda a esta organización.

por sólo 1,50 euros. El Cupón Diario es uno de los juegos más míticos de la ONCE, en el que por 1,50 euros se pueden ganar 55 premios de 35.000 euros€ y permite, además, por tan sólo 0,50 euros más,€ añadir La Paga y optar a 3.000 euros al mes durante 25 años.

Por último, desde la Organización Nacional de Ciegos Españoles se recuerda que los Cupones de la ONCE, y el resto de sus productos de juego responsable, se pueden adquirir en su red de 19.000 vendedores, en www.juegos once.es y en establecimientos autorizados.