Alcaldes del PP reclaman a Sánchez la zona catastrófica

Los alcaldes del Partido Popular de los municipios afectados por el incendio de La Paramera que durante el pasado mes de agosto arrasó más de 22.000 hectáreas de monte, pastos y arbolado se han unido para reclamar al Gobierno de España el decreto que articule el mecanismo para acceder a las ayudas que supone la declaración de 'zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil', lo que antes se conocía como 'zona catastrófica', según anuncia el propio Partido Popular en una nota enviada a los medios de comunicación.

"Hoy se cumplen tres meses de la visita de Pedro Sánchez a la zona del incendio, y hasta hoy el Gobierno no ha hecho más que el anuncio del acuerdo del Consejo de Ministros del 24 de agosto para declarar la zona como gravemente afectada por una emergencia de protección civil", señala el alcalde de Solosancho, Jesús Martín. "Con anuncios de buenas intenciones no se solucionan los problemas, porque el acuerdo del Gobierno necesita el decreto que lo acompañe, y de él no hay noticias", subraya.

Los ayuntamientos regidos por el PP -Riofrío, Solosancho, Navarredondilla, Navalmoral de la Sierra, San Juan de la Nava, Mengamuñoz, El Barraco y Burgohondo- han remitido una carta a Presidencia del Gobierno en la que explican al jefe del Ejecutivo los "gastos muy cuantiosos" en que los consistorios están incurriendo para abastecer de agua potable a la población, dado que las captaciones de agua de la sierra "han quedado inutilizadas por el incendio". Asimismo, apuntan a los destrozos en los cerramientos de pastos comunales y a los daños "elevadísimos" en propiedades particulares, como naves, alpacas de paja y arbolado.

"Esperamos que el presidente sea receptivo a esta situación, puesto que hasta ahora solo hemos visto sus fotos en Sotalbo y leído frases hechas del diputado socialista por esta provincia, pero lo que necesitamos es verdadera implicación por parte del Gobierno", sentencia Martín.